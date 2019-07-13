Линкявичюс: планы России в связи с празднованием взятия Вильнюса и Каунаса – неприемлемы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал "неприемлемым" решение России отметить годовщину взятия Вильнюса и Каунаса во время Второй мировой войны салютом.

Министр подчеркнул, что победа над фашизмом не принесла освобождения Литве, это стало еще одной оккупацией.

"Не надо путать две вещи, что часто систематически наблюдается со стороны России. Это победа над фашизмом, против нацистов и их идеологии. Все всякого сомнения, это было важно для дальнейшего развития всего мира", – сказал в интервью Литовскому радио (LRT) Линкявичюс.

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"Но Литве это не принесло освобождения, а это подчеркивается этими празднованиями с салютами. Это была еще одна оккупация, за ней шли ссылки, репрессии и тому подобные вызовы. Поэтому отмечать это как праздник в контексте освобождения неприемлемо", – сказал министр.

МИД Литвы 11 июля распространил сообщение, в котором осудил решение России отметить взятие Вильнюса и Каунаса.

"Это циничный шаг и провокация в преддверии 80-й годовщины пакта Молотова-Риббентропа и его секретных протоколов, создавших предпосылки для начала Второй мировой войны и оккупации Литвы", – сказано в сообщении МИД Литвы.

По данным МИД, Западный военный округ РФ в ближайшую субботу салютом отметит захват Вильнюса, а салют по случаю "освобождения" Каунаса намечен на 1 августа.

Вильнюс советская армия взяла 13 июля 1944 года, вытеснив из него немцев.