Погода в Литве в выходные порадует переменами

В субботу погоду в Литве обусловит зона низкого давления. В первой половине дня ожидаются прояснения, осадков не ожидается. Днем увеличится количество дождевых облаков, а во второй половине дня возрастет вероятность кратковременных дождей.

На западе и в центральных районах Литвы ожидаются небольшие кратковременные дожди. В Аукштайтии вообще возможно без осадков. Самые интенсивные дожди прогнозируют в Сувалькии и Дзукии, там местами ожидаются грозы. Днем воздух прогреется до 18–21 градусов.

В воскресенье погода практически не изменится. Ночью местами, вероятнее всего на юго-востоке, пройдут небольшие дожди. Температура 10–12 градусов на востоке и 7–9 градусов на западе.

В воскресенье днем будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут небольшие дожди. На западе солнца будет больше, а небольшие дожди пройдут лишь местами. На востоке прогнозируют более интенсивные летние ливни, местами с грозами. Воздух прогреется до 18–22 градусов.

В понедельник прогнозируют более ясную погоду, вероятность дождя невелика. Ночью будет 7–12, а днем чуть выше 20 градусов.