В президентском дворце проходит прием по случаю инаугурации президента Литвы

ru.DELFI.lt

В пятницу вечером во дворе президентского дворца собрались приглашенные на прием по случаю инаугурации президента Литвы Гитанаса Науседы представители культуры, политики, бизнеса и т.д.

Сообщалось, что на вечернее мероприятие были приглашены около 2000 почетных гостей – представителей шоу-бизнеса, культуры, спорта, политики и бизнеса. Торжественный вечер начался в 19 ч., но приглашенные стали собираться раньше намеченного времени.

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