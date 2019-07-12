Путин поздравил Науседу с вступлением в должность президента Литвы

Президент России Владимир Путин поздравил Гитанаса Науседу с вступлением в должность президента Литвы. Текст поздравления размещен на сайте посольства России в Литве.

"Уважаемый господин Науседа, примите поздравления в связи с вступлением в должность Президента Литовской Республики. Желаю Вам успехов, а также здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.

На торжественном заседании Сейма новый глава Литвы, положив руку на Конституцию, дал присягу хранить верность Литовской Республике и Конституции, честно исполнять обязанности и быть одинакового справедливым для всех.

Как независимый кандидат Г. Науседа набрал во втором туре президентских выборов 26 мая 66% голосов.

Г. Науседа сменил на посту президента Далю Грибаускайте, которая занимала его два срока полномочий, с 2009 года.