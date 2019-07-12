В этом году сезонные работы в Литве привлекают большим заработком

Уже проясняется тенденция сезонных работ в Литве в этом году. Молодежь и люди, меняющие работу, редко выбирают сезонную работу, поскольку все еще считают, что за нее платят немного. Однако оплата сезонного труда растет в два раза быстрее средней зарплаты в Литве.

Особенно много вакансий предлагается в секторе услуг. Особенно много подобных работ предлагают на литовском взморье, куда приезжают на отдых не только жители Литвы, но и иностранцы.

"Летом немало работы появляется и в регионах – в сельскохозяйственных компаниях надо сажать и присматривать за растениями, убирать урожай. Обычно это простая работа, которой легко научиться, поэтому она не требует особой квалификации", – рассказал глава агентства по трудоустройству BIURO Валдас Страздас.

"Люди, которые ищут работу, отдают предпочтение постоянному месту работы, сезонные работы обычно выбирают студенты и школьники во время каникул. Летом работников ищу в сфере услуг, проживания, общепита, торговли, ищут кассиров, работников в зале, продавцов мороженого, сувениров, работников пунктов проката велосипедов, барменов, официантов, поваров. Молодежь идет на такие работы, поскольку там гибкий график, можно получать чаевые, практиковаться в иностранных языках", – сказал представитель Службы занятости Лигита Валалите.

В этом году зарплаты сезонных работников растут в два раза быстрее, чем средние зарплаты в Литве.

"По сравнению с прошлым годом, зарплаты за сезонные работы на 10–15% больше, а средняя зарплата в стране увеличилась на 7–8%. Важно отметить, что если работник нужен прямо с завтрашнего дня, то ему могут предложить и в два раза большую зарплату. Кроме того, к зарплате таким людям предлагают, например, жилье или бесплатное питание", – сказал Страздас.

Сезонные работы сейчас в самом разгаре. Они длятся до октября. А для хороших работников сезонные работы часто становятся постоянной работой.

Больше всего работ предлагают в трех крупных городах Литвы.

"В Клайпеде меньше всего людей, которые хотят работать. Мы призываем молодежь и тех, кто ищет работу, воспользоваться возможностью и поработать на сезонных работах. Возможностей много", – сказал Страздас.

Он заметил, что работники на сезонных работах хотели бы получать от 555 до 1000 евро. Найти подходящий вариант можно на платформе Vasaros darbų bankas. Прошлым летом через эту платформу трудоустроились 1000 кандидатов, это на 20% больше, чем в 2017 году.