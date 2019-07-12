"Я знаю, что папа сделает все, что сможет, чтобы положение в Литве стало лучше", - сказала Науседайте.

На вопрос, какое слово лучше всего характеризует ее отца, Гедайле ответила: "Доброта".

Она заверила, что не хочет быть публичным лицом. Девушка изучает архитектуру за границей. Гедайле сказала, что вернется в Литву, но не сразу же.

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Она заметила, что пока еще не чувствует, что жизнь ее семьи изменилась. Гедайле сказала, что отец иногда обращается за советом и к дочерям.

"Конечно, не по самым главным вопросам, но важны и детали, мы чем можем, помогаем", - сказала дочь президента.