На место происшествия выехали журналисты DELFI. У дома исполнителя они увидели необычную картину - во дворе и в доме были сотрудники полиции в штатском, потом приехали два полицейских автомобиля.

Как сам Драгунас в халате, так и его возлюбленная Котрина Козловайте ненадолго выходили из дома во двор. Потом полиция сопроводила исполнителя до автомобиля во дворе, их которого он взял документы.

Полиция наблюдает за входом во двор и журналистов близко не подпускает, ссылаясь на то, что против такого внимания высказался сам Драгунас. DELFI пока удалось выяснить только, что обыск проводят по распоряжению Экономической полиции.

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Источники DELFI подтвердили, что обыски проводят в связи с подозрениями по нескольким статьям Уголовного кодекса - возможной растраты имущества, ведения "черной" бухгалтерии, подделки документов или использования фальшивых документов.

По сведениям источников DELFI, обыск в доме Драгунаса проводят в рамках начатого два года назад расследования – исполнителю были предъявлены обвинения в незаконном обогащении, у него нашли и изъяли 90 000 евро.

Это расследование связано с публичным учреждением, которое учредил Драгунас – благотворительный фонд Эгидиюса Драгунаса. Больше 8 лет назад этот фонд был зарегистрирован в Зарасайском районе.

Это уже не первый обыск в рамках данного расследования, который проводит полиция – до этого обыск проводился в коттедже, в котором жил исполнитель.

Разрешение на проведение обыска в доме Драгунаса выдал судья по просьбе прокурора – в документе сказано, что у исполнителя могут быть важные для следствия документы.

После обыска Драгунас вышел из дома, сел в автомобиль своего адвоката и в сопровождении полиции поехал в комиссариат.