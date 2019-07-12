Миллион за дом для них немного: кто в Литве покупает роскошное жилье

Работники сферы ИТ, предприниматели, высокопоставленные руководители в возрасте до 40 лет и те, кто занимается специфической деятельностью – так выглядит среднестатистический покупатель роскошной недвижимости в Литве. Несмотря на то, что часть таких покупателей - иностранцы, больше всего роскошной недвижимостью интересуются именно жители Литвы, а для тех, кто готов заплатить за дом миллион, главное – качество, утверждают специалисты.

Партнер агентства роскошной недвижимости Baltic Sotheby`s International Realty Эгидия Бружене 11 июля на пресс-конференции сказала, что если раньше роскошью считалось то, за что платят большие деньги, сейчас этот термин получил несколько иное значение.

По ее словам, состоятельный покупатель сегодня покупает не то, что стоит дорого, а то, что качественно.

"Основные критерии на сегодняшний день при выборе жилья - это образ жизни клиента, местоположение и сообщение", – сказала Бружене, заметив, что для клиентов важны безопасность, конфиденциальность, технологически прогрессивное жилье, новейшие инженерные решения.

"Иными словами, важно, чтобы жилье обслуживало человека, а не наоборот", – прибавила она, упомянув, что для покупателей роскошного жилья важно, чтобы рядом был спортцентр, оздоровительные зоны, площадки для гольфа и т.д.

Бружене сказала, что роскошное жилье бывает не только в Старом городе.

По ее словам, есть дома, находящиеся в 20 минутах езды от центра, в окружении леса, озер, природы.

По словам Бружене, роскошным жильем считается жилье стоимостью от 300 000 евро. На рынке этот сегмент занимает около 6%.

"Что касается коттеджей и домов, которые стоят больше 300 000 евро, их продажи в прошлом году составили 5,91% рынка, а квартир дороже 300 000 евро в прошлом году был 1,23%, средний показатель за последние 4 года - 1,16%", – сказала специалист.

Однако такие квартиры не всем по карману. По подсчетам экспертов, на рынке цена за квадратный метр составляет 3000-6000 евро.

"Стоимость роскошных домов с участками колеблется от 2500 до 5400 евро за квадратный метр. Все зависит от площади участка, дома и качества постройки", – сказала Бружене.

Кто покупает дома за миллионы? По словам директора ЗАО NT valdymo sprendimai и партнера проекта Vilon City Каролиса Матулявичюса, сегодня это в основном молодые люди до 40 лет.

"Роскошная недвижимость интересует людей до 40 лет, которые еще только создают семьи. Чаще всего это предприниматели, работники в сфере ИТ или руководители высшего звена. Они хотят получить полностью законченный объект, хотят, чтобы и окружение не требовала дополнительного ухода", – сказал Матулявичюс, отметив, что такие люди покупают жилье не на всю жизнь, а на какой-то ее этап, они всегда готовы к смене места жительства.

"Для покупателей роскошного жилья роскошь - это не вещи, а образ жизни – деятельность, получаемые услуги, комфорт", – заметил специалист.

Нередко роскошное жилье покупают и люди 55 лет и старше. "У них есть свой бизнес, для них важен покой", – продолжил он.

По словам Матулявичюса, основные покупатели роскошной недвижимости в Литве - сами жители страны.

"Покупают и иностранцы, но их сравнительно немного. Часто это покупатели с Дальнего Востока, Дубая, Азии, Западной Европы", – отметил он.