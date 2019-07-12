Партнер агентства роскошной недвижимости Baltic Sotheby`s International Realty Эгидия Бружене 11 июля на пресс-конференции сказала, что если раньше роскошью считалось то, за что платят большие деньги, сейчас этот термин получил несколько иное значение.

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По ее словам, состоятельный покупатель сегодня покупает не то, что стоит дорого, а то, что качественно.

"Основные критерии на сегодняшний день при выборе жилья - это образ жизни клиента, местоположение и сообщение", – сказала Бружене, заметив, что для клиентов важны безопасность, конфиденциальность, технологически прогрессивное жилье, новейшие инженерные решения.

"Иными словами, важно, чтобы жилье обслуживало человека, а не наоборот", – прибавила она, упомянув, что для покупателей роскошного жилья важно, чтобы рядом был спортцентр, оздоровительные зоны, площадки для гольфа и т.д.

Бружене сказала, что роскошное жилье бывает не только в Старом городе.

По ее словам, есть дома, находящиеся в 20 минутах езды от центра, в окружении леса, озер, природы.

По словам Бружене, роскошным жильем считается жилье стоимостью от 300 000 евро. На рынке этот сегмент занимает около 6%.

"Что касается коттеджей и домов, которые стоят больше 300 000 евро, их продажи в прошлом году составили 5,91% рынка, а квартир дороже 300 000 евро в прошлом году был 1,23%, средний показатель за последние 4 года - 1,16%", – сказала специалист.

Однако такие квартиры не всем по карману. По подсчетам экспертов, на рынке цена за квадратный метр составляет 3000-6000 евро.

"Стоимость роскошных домов с участками колеблется от 2500 до 5400 евро за квадратный метр. Все зависит от площади участка, дома и качества постройки", – сказала Бружене.

Кто покупает дома за миллионы? По словам директора ЗАО NT valdymo sprendimai и партнера проекта Vilon City Каролиса Матулявичюса, сегодня это в основном молодые люди до 40 лет.

"Роскошная недвижимость интересует людей до 40 лет, которые еще только создают семьи. Чаще всего это предприниматели, работники в сфере ИТ или руководители высшего звена. Они хотят получить полностью законченный объект, хотят, чтобы и окружение не требовала дополнительного ухода", – сказал Матулявичюс, отметив, что такие люди покупают жилье не на всю жизнь, а на какой-то ее этап, они всегда готовы к смене места жительства.

"Для покупателей роскошного жилья роскошь - это не вещи, а образ жизни – деятельность, получаемые услуги, комфорт", – заметил специалист.

Нередко роскошное жилье покупают и люди 55 лет и старше. "У них есть свой бизнес, для них важен покой", – продолжил он.

По словам Матулявичюса, основные покупатели роскошной недвижимости в Литве - сами жители страны.

"Покупают и иностранцы, но их сравнительно немного. Часто это покупатели с Дальнего Востока, Дубая, Азии, Западной Европы", – отметил он.