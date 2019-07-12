Президент с супругой вышли, чтобы пообщаться с жителями Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана после церемонии инаугурации решили уделить время общению с собравшимися жителями Литвы.

Президентская чета с Кафедральной площади направилась в президентский дворец пешком. На площади собрались жители Литвы, приехавшие на церемонию из разных городов страны.

Находящиеся на площади журналисты портала DELFI сказали, что людей собралось много. В основном это пожилые люди, но были и семьи с детьми.

На площади дежурила полиция и бригада врачей скорой помощи.

Собравшиеся жители пытались подойти к президенту как можно ближе, протягивали ему руки, махали ему руками.

"Люди окружили президента, желают ему удачи", – сказал журналист портала DELFI Гинтаре Бакунайте.

Науседа пошутил, что людей на площади собралось больше, чем во всей Литве.

В 15 ч. на площади С.Даукантаса состоит церемония передачи президентского дворца. Президент Науседа выступит с обращением к народу.

Гитанас Науседа с супругой Дианой уже прибыли в парламент, где собрались почетные гости. Церемония началась в 11.00 ч.

На церемонию инаугурации в парламент прибыли архиепископ Гинтарас Грушас, Витаутас Ландсбергис с супругой, экс-президент Валдас Адамкус с супругой, премьер-министра Саулюс Сквернялис с супругой и др.

Перед тем как присягнуть в парламенте избранный президент Литвы Гитанас Науседа почтил память патриархa национального возрождения Йонаса Басанавичюса. Такой жест - новшество в истории инаугурации президентов Литвы. Ранее перед инаугурацией некоторые избранные президенты ездили к памятнику короля Миндаугаса.

Перед инаугурацией в передаче DELFI 11, специалист по протоколу Арминас Лидяка сказал, что почтение памяти Басанавичюса – более логичный шаг, чем почтение короля Миндаугаса.

"Король Миндаугас, которого мы очень любим, уважаем и чтим, это монарх, а президента выбирают на демократических выборах. А патриарх и родоначальник новой демократии вне всякого сомнения - Басанавичюс", – сказал DELFI Лидяка.

Президент Науседа с супругой Дианой приехали к памятнику до 10 ч. Около Ворот Зари Науседа остановился и перекрестился. Супруги остановились и напротив здания филармонии, поблагодарили музыкантов. Проходя мимо людей, Науседа пожимал руки молодежи.

"Хочу сказать, что наверное в этом месте Вильнюса, на одной квадратной единице столько сакральных объектов... Один из них – Басанавичюс", – сказал собравшимся Науседа.

"Этот человек для меня символ того, сколько можно сделать на благо Литвы, даже не будучи политиком. Я долго думал, какую запись можно было бы сделать в его паспорте, где можно указать профессию, род деятельности. Наверное, там надо писать "Литва", – сказал он.

"Есть много соблазнов, мир глобализации, много международных течений, которые направляют людей в сторону глобализации. Сохранение национальной идентичности сейчас стало на редкость сложной задачей, которую надо осуществить. Басанавичюс будет подспорьем, он напомнит нам, чего мы хотим и что можем предложить этому миру. Давайте черпать вдохновение из примера этого человека", – продолжил избранный президент.

У памятника Басанавичюсу собрались жители Литвы. Журналисты DELFI интересовались у собравшихся, чего они ждут от нового президента и чего ему хотят пожелать.

"Мы хотим отдать честь президенту, пожелать успеха в работе, в будущем. Надеемся на твердость, преемственность, новые веяния, светлые дни для Литвы", – сказал DELFI вильнюсец, державший в руках исторический флаг.

Жительница Вильнюса заверила, что хотела услышать речь президента. Она также планирует посетить праздничное мероприятие у Кафедрального собора.

"Я была на инаугурации президента Валдаса Адамкуса, кажется, когда был второй срок. Как не радоваться президенту? Надеюсь на большее социальное благосостояние, внимание к простым людям", – сказала она.

Другая собеседница DELFI пришла с внуками. Она сказала, что ценит Далю Грибаускайте за внешнюю политику, а от Гитанаса Науседы надеется на сокращение социального неравенства.

"Мы рады и Грибаускайте, Адамкус - прекрасный человек. Сейчас тоже будет прекрасный человек", – сказала она.

Одна пара сказала DELFI, что приехала из Шяуляй в Вильнюс в отпуск. Оказывается, они старались взять отпуск и быть в Вильнюсе во время инаугурации.

"Всего наилучшего Литве. Надо, чтобы молодежь не уезжала, чтобы вернулась, чтобы зарплаты росли у людей", - сказали он.

Об уехавших вспоминала и другая женщина: "Молодые, уезжают учиться люди. Очень больно".