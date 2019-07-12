Калининградский рынок: несмотря на запрет, литовских товаров полные прилавки

Эмбарго действует уже не первый год – Россия запрещает ввозить из Европы мясные и молочные продукты, фрукты и овощи, однако люди, ищущие качественную продукцию, находят возможность ее приобрести.

Одно из таких мест, где продают европейские товары - рынок.

"Калининградский рынок - это стандартное здание немецкого типа, какие встречаются в Западной Европы. Он состоит из трех крытых галерей. По бокам мясные и молочные товары, а в центре овощи и фрукты", – сказал Пятрас Чепкаускас, консультант портала Pricer.lt.

Он заметил, что на рынке в Калининграде полно товаров из разных окружающих стран, включая Литву. Эмбарго практически не действует. Торговцы несмело выставляют привезенные товары. Висят 1-2 колбасы компании Biovelа, но если спросить, то говорят, что есть и другая продукция. Молочные товары лежат на прилавках, их продают открыто.

"Сопровождавший меня коллега очень просто объяснил это явление – скорее всего, у торговцев есть какие-то полулегальные документы, в которых сказано, что это товары из Беларуси или Армении", – сказал Чепкаускас.

Что касается ассортимента, везут литовскую колбасу и сыры, поскольку другие молочные товары, по сравнению с польскими, дороже. Основной производитель полулегальных товаров - Польша. От Калининграда до ближайшего магазина Lidl за границей всего 50 км. Полно брендов всех находящихся рядом магазинов – Lidl, Biedronka и др. Из литовских товаров много продукции Vilkyškių pieninė, Žemaitijos pienаs.

Еще одна категория "литовских" товаров, это местная продукция с литовскими брендами.

"Например, Klaipėdos mėsinė разрешила местным производителям использовать свой бренд. Поэтому здесь много их продукции", – рассказал Чепкаускас.

А вот товаров, на которые эмбарго не распространяется, много. Литовское пиво там продают по цене российского (его производят рядом, доставка стоит недорого), есть здесь польское и латвийское пиво. Эстонской продукции почти нет, поскольку Эстония далеко.

Кстати, эмбарго побуждает и местных предпринимателей производить свои сыры, несмотря на то, что они дороже, но вкусные и оригинальные. "Интересен также ассортимент фруктов и специй. их везут из разные стран СНГ и Азербайджана. Помидоры ароматные и вкусные, выращенные не в теплице, а на улице. Есть дыни таких сортов, каких в Литве не увидишь, их в Испании не выращивают", – сказал Чепкаускас.

Что касается цен, они примерно такие, как в Литве. Просто самая дешевая крупа и молоко будут намного дешевле, чем у нас. А другие товары, для более состоятельных, дороже.

Для любителей цен: свежий картофель 80 евроцентов, лук 76 евроцентов, помидоры от 1.60 евро, огурцы 69 евроцентов, сыры от 3.70 евро, но есть и крафтовые по 20 евро. Средняя цена 6 евро за кг. Сливочное масло от 3.5 до 6.5 евро за литовское, но на рынке популярно масло на развес.

Курс: 72 рубля за 1 евро