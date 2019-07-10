Еврокомиссия увеличила прогноз роста ВВП Литвы

Европейская Комиссия (ЕК) увеличила прогноз роста экономики Литвы на этот год, она также ожидает несколько более интенсивный рост цен.

ЕК прогнозирует, что внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в этом году вырастет на 3,1%, что на 0,4 проц. пункта больше, чем ожидалось в мае этого года (2,7%). В летнем прогнозе комиссии указывается, что хорошее положение на рынке труда и сокращение налогообложения трудовой силы поощряют частное потребление, ускорилось усвоение средств Евросоюза – инвестиции, а экспорт страны сохраняет иммунитет против настроений международной торговли.

Прогноз роста ВВП на следующий год остается неизменным – экономический рост замедлится до 2,4%. По мнению ЕК, внутренний спрос в следующем году по-прежнему будет поощрять рост литовской экономики, однако ожидается ослабление спроса в странах, являющихся основными рынками литовского экспорта.

Прогноз среднегодовой инфляции на этот год увеличен на 0,1 проц. пункта до 2,2%. Прогноз инфляции на 2020 год остался неизменным – 2,1%.

По мнению ЕК, с сокращением цен на нефть, цены на энергетические продукты будут оказывать меньшее давление на рост инфляции, чем в последние годы. Между тем, динамика роста зарплат по-прежнему будет весомо влиять на цены на услуги, составляющие основную структурную часть инфляции.

Ожидается, что латвийская экономика в этом году вырастет на 3%, а в следующем году – на 2,8%, между тем эстонской экономике прогнозируется рост ВВП в 2,9 и 2,3% соответственно. Общий экономический рост в ЕС в этом году должен составить 1,4%, а в 2020 году – 1,6%, только в зоне евро – соответственно 1,2% и 1,4%.