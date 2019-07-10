ФОТО: Избранный президент Литвы представил свою команду и пообещал погасить долги

Канцелярию избранного президента Гитанаса Науседы возглавит Альге Будрите, которая возглавляла его избирательный штаб, кабинет президента – Ева Ручинскайте, работавшая до этого времени в Министерстве сельского хозяйства и тоже помогавшая во время предвыборной кампании.

А. Будрите ранее возглавляла компанию International Fintech, еще раньше возглавляла Департамент личного банкинга банка Swedbank, а также работала в других банках, была заместителем директора новостного портала 15min.lt.

Е. Ручинскайте возглавляла в министерстве Отдел координирования вопросов Евросоюза.

Как сообщил в среду Г. Науседа, в его команде также будет работать возглавлявший до этой поры Департамент финансовой стабильности Банка Литвы (БЛ) Симонас Крепшта. Он будет руководить группой по вопросам социально-экономической политики. В БЛ С. Крепшта работал с декабря 2008 года.

Бывший вице-мэр Каунаса Повилас Мачюлис возглавит группу по вопросам внутренней политики. Этот политик ранее был близким соратником мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса.

Он ушел с должности вице-мэра после того, как решил поддержать на выборах президента дипломата Вигаудаса Ушацкаса, а когда тот проиграл праймериз партии консерваторов, не замедлил присоединиться к команде Г. Науседы.

Группу по вопросам внешней политики возглавит дипломат Аста Скайсгирите-Ляушкене. Она работала в МИД с 1993 года и занимала должность вице-министра ИД, работала послом во Франции и Великобритании. В последнее время она были директором по политике МИД.

Группу по вопросам окружающей среды и инфраструктуры возглавит бывший министр энергетики Ярослав Неверович. Он был делегирован на эту должность Избирательной акцией поляков Литвы и занимал ее в 2012–2014 годах. В последнее время Я. Неверович работал в частном бизнесе.

Группу по вопросам права возглавит вице-председатель Совета по конкуренции (СК, антимонопольная служба - ред.) Юрате Шовене. Она в среду уволена с должности в СК по собственному желанию, проработав на ней около двадцати лет.

Группу по коммуникации возглавит Айстис Забараускас, который отвечал за коммуникацию в штабе Г. Науседы. Он в 1996–2004 годах работал директором по проектам в пиар-агентстве Integrity PR.

Назвать руководителя группы по вопросам национальной безопасности избранный президент обещает в конце месяца. Он также говорит, что еще не выбрал главу группы по вопросам образования, науки и культуры.

"Эта группа исключительно важна, так как значение и важность культуры и образования мы подчеркивали во время избирательной кампании, вот почему мы до сих пор очень внимательно и ответственно выбирали и все еще не приняли окончательное решение", – сказал Г. Науседа.

По его словам, решение будет принято в скором времени.

Как сказал избранный президент, группы по коммуникации и вопросам права почти полностью сформированы, формирование других группы тоже подходит к концу.

"Можно сказать, команда как таковая на сегодняшний день уже существует", – сказал Г. Науседа.

Науседа не видит причин для того, чтобы глава Минобороны не продолжил работу

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в среду заявил, что не видит аргументов в пользу того, что министр обороны Раймундас Кароблис не может продолжать свою работу.

"Я сегодня не вижу очень серьезных аргументов, по которым он не мог бы работать дальше", – сказал будущий руководитель государства журналистам в Президентском дворце.

"Я считаю, что господин Кароблис зарекомендовал себя как хорошо выполняющий свою работу, хорошо знакомый с внутренней кухней международных организаций, обладающий контактами и четким видением", – сказал он.

Г. Науседа предупредил, что не позволит краеугольным министерствам стать объектами политической дележки.

"Те, кто планирует быть министрами, пусть не спешат шить министерские костюмы, а те, у кого эти костюмы есть, не обязательно должны отдавать их в комиссионный магазин", – отметил избранный президент.

Долг за предвыборную кампанию Науседа погасит из личных средств

Долг в размере 39000 евро, образовавшийся во время предвыборной кампании, избранный президентом Литвы Гитанас Науседа намерен погасить из своих личных средств.

"Это сумма, которую я намерен погасить из своих личных средств, и я это сделаю, так как моя декларация за 2018 год показывает, что я могу это сделать", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции в среду.

Во время предвыборный кампании Г. Науседа декларировал имущества на сумму 335386 евро, 35900 евро денежных средств и кредит на сумму 137300 евро.

По его данным, за оба тура выборов его штаб потратил на кампанию 330000 евро.