Плохие новости для любителей литовских ягод: в некоторые леса за ягодами можно не ходить

Жаркое и сухое начало лета радует тех, кто любит проводить время у водоемов, но вызывает беспокойство у грибников и сборщиков ягод. Какой урожай ягод в этом году будет в литовских лесах?

В Литве начинается сезон черники. В группе "Грибники..." в Facebook жители делятся не только результатами "тихой охоты", но и те, сколько ягод удалось собрать в лесу.

Глава Литовской ассоциации предпринимателей, работающих с грибами и ягодами Виргиниюс Варанавичюс, говоря об урожая в этом году, был настроен пессимистично.

"Что касается ягод - урожай минимальный. Если сравнить с прошлым годом, то осталось 20–30%", – сказал о чернике Варанавичюс.

По его словам, предприниматели, скупающие ягоды и грибы, в этом году не надеются заработать на этом.

"Все пойдет на внутренний рынок: на рынки, домой, будут продавать у дорог", – сказал Варанавичюс.

Он заметил, что черники немного из-за заморозков прошлой осенью и жары летом во время цветения: "Не летали пчелы, другие насекомые, поэтому ягод меньше, они мелкие".

"Сезон уже начался, но пока скупаем минимум ягод", – заметил собеседник.

На вопрос, означает ли это более высокие закупочные цены, Варанаускас ответил: "В Украине, на севере Беларуси урожай хороший. Кроме того, прогнозируют хороший урожай в России. Так что больших изменениях в ценах не будет. Просто рынок заполнят ягоды из других регионов".

Он заметил, что вряд ли будет и хороший урожай брусники, поскольку во время цветения стояла жара.

Что касается лесной малины, Варанавичюс сказал, что эта ягода не имеет большого значения, поскольку ее слишком мало, чтобы заполнить нишу на рынке.

Глава лаборатории Центра исследования природы Юозас Лабокас согласен с тем, что урожай ягод будет неважным, но сказал, что бояться нечего.

"Может быть так, что засуха сказалась, урожай будет меньше. Но критического спада не должно быть. Может немного меньше будет урожай", – сказал собеседник.

По словам Лабокаса, больше пострадали леса на юго-востоке, где засуха была особенно сильной.

"Но там и ягод всегда бывало больше всего. А в западной части Литвы влияние засухи было меньше", – заметил он, сказав, что из ягод от жары больше всего страдает черника и брусника.

"Клюква и голубика растут на болотах. Если уровень воды на болотах сильно не упал, то там все должно быть в порядке, а если в лесу долго не шел дождь, то черника и брусника это почувствуют".