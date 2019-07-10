Regitra предложила 70 000 новых номеров и рассказала, как получить желаемые

Сегодня Regitra обновила список новых номеров. На этот раз появится 70 000 комбинаций для легковых автомобилей на букву L. Заказать желаемый вариант можно по интернету 10 июля, с 17 ч., а в отделении компании – с 11 июля, сообщается в пресс-релизе.

Практика показывает, что часть водителей желает получить эксклюзивные номера или номера, несущие какой-то смысл/значение. Иногда они хотят получить номера, отражающие их инициалы, дату рождения или другие важные для них даты, счастливые числа и т.д.

Поэтому Regitra предлагает возможность получить желаемый номер из предложенного списка вместо порядкового. Такие списки номеров обновляют каждый квартал.

Кстати, первенство при заказе будет у тех, кто оформляет заказ по интернету.

Компания сообщает, что появятся номера со следующими комбинациями:

LGA, LGB, LGC, LGD, LGE, LGF, LGG, LGH, LGI, LGY, LGJ, LGK, LGL, LGM, LGN, LGO, LGP, LGR, LGS, LGT, LGU, LGV, LGZ, LHA, LHB, LHC, LHD, LHE, LHF, LHG, LHH, LHI, LHY, LHJ, LHK, LHL, LHM, LHN, LHO, LHP, LHR, LHS, LHT, LHU, LHV, LHZ, LIA, LIB, LIC, LID, LIE, LIF, LIG, LIH, LII, LIY, LIJ, LIK, LIL, LIM, LIN, LIO, LIP, LIR, LIS, LIT, LIU, LIV, LIZ.

Комбинации номерных знаков для машин других типов можно найти на сайте Regitra.

С июля 2019 года изменилась также классификация номеров и ценовая политика компании. Вместо трех популярных групп выделили четыре: I группа – 500 евро (например, 777, 888), II группа – 250 евро (007, 111), III группа – 150 евро (005, 444) и IV группа – 75 евро (606, 700). Подробную информацию можно найти здесь.

Nauji automobilių valstybiniai numeriai Foto: Regitros nuotr.

Заказать желаемый вариант можно в интернете, выбрать услугу "Хочу заказать номерные знаки" (Noriu rezervuoti numerio ženklus). Обращаем внимание, что заказ действителен только, если вы сразу же заплатите за услугу.

Следующий шаг – номера надо соотнести с конкретным транспортным средством. Напомним, что при смене номеров меняется и свидетельство о регистрации автомобиля. Свидетельство и новые номера курьер доставит в течение двух дней. Если желаемый вариант еще не произведен, придется ждать еще 5 дней.

Также возможен и иной вариант, если человек еще только планирует купить автомобиль. В таком случае можно заказать номера и оставить их на хранение в отделении Regitra. Бесплатно номера хранят в течение года.