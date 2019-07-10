СМИ: Sanobiotec планирует в Вильнюсе инвестиции в 8 млн евро, создаст 80 новых рабочих мест
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BNS,
ru.DELFI.lt
10.июля 2019 10:40
Зарегистрированная в прошлом году компания биотехнологий Sanobiotec, которая вместе с Национальным институтом рака реализует проект научных исследований в сфере онкологии, обоснуется в промышленном парке инноваций Вильнюса, где планирует инвестировать до 8 млн евро и создать 80 новых рабочих мест, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Компания обоснуется на территории парка в 55 аров, здесь будет создан центр научных исследований и экспериментального развития, административные помещения.
Строительство начнется в ноябре этого года, а деятельность компании планируется начать в 2021 году.