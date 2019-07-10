Какой будет оставшаяся часть лета в Литве: рекордная жара останется в прошлом

День семи братьев (или день семи спящих) – 10 июля в Литве издавна известный день, по которому в прошлом определяли погоду на оставшуюся часть лета. В старину люди верили, что если весь день идет дождь, то он будет идти еще семь дней. Если в этот день нет дождя, это предвестие засухи и небольшого урожая.

Несколько дней назад в передаче "День на DELFI" синоптик Литовской гидрометеорологической службы Изольда Марцинонене также упомянула об этом необычном дне.

"Этот день должен быть дождливым, прогнозируют дождь. По графику, период будет дождливым. После 10 июля дождя будет еще больше", – сказала синоптик.

Она объяснила и смену температур.

"Пришли другие потоки. ... воздух влажный, но такая погода характерна для нашего континента.

На юге сейчас намного теплее, в Испании уже 38 градусов, в Италии 39. Так и должно быть, ведь не у нас в Литве должна стоять жара. За такое положение мы должны благодарить Атлантический океан. Иными словами, жара к нам приходит и с юга", – сказала синоптик.

По данным синоптиков, в среду утром ожидается облачная погода. Днем прояснения ожидаются по всей стране, однако они будут редкими и непродолжительными. В большинстве районов время от времени будут идти небольшие дожди. Более частые и продолжительные дожди прогнозируют на востоке страны. Местами возможны грозы. Днем будет прохладно - 16–18 градусов, а местами, где чаще будет выглядывать солнце, будет 19–20 градусов. Будет дуть неприятный ветер.

В ночь на четверг небольшие дожди пройдут лишь на юге и востоке страны. Ветер успокоится. На северо-западе ночью будет 8-10 градусов, на остальной части страны 11–13 градусов.

Днем небольшие дожди прогнозируют в большинстве районов. Чаще будет выглядывать солнце, станет немного теплее – 17–22 градуса.

В пятницу ночью местами, а днем кое-где пройдут небольшие дожди. Днем возможна гроза. Температура ночью 7–12, днем 16–21 градус тепла.