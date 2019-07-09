Интернет-мошенники пользуются именем DELFI: портал обратился в Национальный центр кибербезопасности

В последние дни в интернете распространяют фейковую информацию, при этом пользуются названием и брендом портала DELFI. В связи с этим представители портала DELFI обратились в Национальный центр кибербезопасности.

В интернете и социальной сети Facebook распространяют фейковую информацию о том, что якобы портал DELFI публиковал статьи о сказочно прибыльных инвестициях в биткоины и другие криптовалюты, об отсутствии всякого риска, поскольку якобы есть страхования инвестиций в криптовалюты, о гарантированной прибыли и т.д.

На сайте также рассказана выдуманная история о разбогатевшей работнице ресторана McDonald`s, чтобы убедить и повлиять на жителей Литвы "цитируют" председателя правления Центробанка Литвы Витаса Василяускаса, призывающего семьи использовать такую возможность и получить дополнительные доходы. Эта "цитата" взята из фальсифицированной статьи, якобы напечатанной на портале DELFI.

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Представлена и якобы цитата Центробанка Литвы о несуществующей налоговой льготе: "Биткоин уже здесь. Утвержден новый проект Центробанка Литвы. Первые 10.000 инвесторов получат налоговую льготу - подоходный налог в размере 0%..."

Эта информация представлена на сайте delfi.naujienosjums.com с логотипом информационного портала DELFI. Таким образом была сделана попытка связать этот сайт с порталом DELFI.

"Это значит, что лица, управляющие порталом https://delfi.naujienosjums.com/ совершили и продолжают совершать несколько преступлений, обманным путем выманивают деньги у людей, используют в своей преступной деятельности торговый знак (бренд) портала DELFI и имя госслужащего - главы ЦБ Литвы Василяускаса", – писал в письме Национальному центру кибербезопасности директор DELFI Витаутас Бенокрайтис.

"Мы считаем, что преступная деятельность должна быть немедленно пресечена, пока не нанесен еще больший ущерб", – сказано в письме, в котором просят предпринять необходимые действия для того, чтобы блокировать портал. Мошенники пользуются и фамилиями других известных людей, распространяя ложную информацию о возможности быстро разбогатеть, о которой якобы писал портал DELFI.

Была также замечена информация с выдуманными историями, в которых своим опытом якобы делились Агне Ягелавичюте, Нериюс Нумавичюс, Рута Микелкявичюте.