В Сейме Литве восстановлена фракция "Порядка и справедливости" под названием "Суверенная Литва"

В Сейме Литвы во вторник восстановлена фракция партии "Порядок и справедливость" (ПС), которая на этот раз будет называться "Суверенная Литва". Заявление о восстановлении фракции во вторник на пленарном заседании Сейма зачитала первый вице-председатель парламента Рима Башкене.

Перед этим она зачитала заявление члена Сейма Агне Ширинскене о том, что она выходит из фракции Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ).

Во фракцию "Суверенная Литва" входят Кестутис Барткявичюс, Альгимантас Думбрава, Юозас Имбрасас, Витаутас Камблявичюс, Агне Ширинскене, Она Валюкявичюте и Ремигиюс Жемайтайтис.

Парламентская оппозиция возмущалась, что это фиктивный шаг, на самом деле А. Ширинскене и в дальнейшем намерена действовать как представитель "аграриев".

Раньше член Сейма говорила, что согласна стать членом другой фракции, если это нужно "для обеспечения стабильности, работы фракции".

Глава фракции "аграриев" Рамунас Карбаускис во вторник сказал журналистам, что благодарен А. Ширинскене, что она решила сделать этот шаг.

По словам Р. Карбаускиса, потери для фракции ЛСКЗ не будет, потому что А. Ширинскене и "в дальнейшем будет сидеть там, где сидит, и будет посещать заседания нашей фракции".

Фракция "крестьян" развалилась в конце июня, когда ее покинул член Партии труда Валентинас Букаускас. В ней не осталось минимального числа парламентариев, необходимого для сформирования парламентской фракции.

На прошлой неделе ПС вместе с ЛСКЗ, Литовской социал-демократической трудовой партией и Избирательной акцией поляков Литвы - Союзом христианских семей подписали соглашение о правящей коалиции.