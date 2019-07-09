Жителей Кедайняй удивили необычные пешеходы

Лисы уже давно не удивляют жителей городов, нередко в городах появляются и косули. Дикие животные живут рядом с людьми, рядом с городом, а иногда поселяются прямо в городе. Однако в Кедайняй появились необычные животные – часто на ул. Й.Басанавичюса, у городского парка, дорогу переходят выдры, пишет rinkosaikste.lt.

Выдр в этом месте неоднократно видели многие читатели портала Rinkos aikštė. Только они рассказывали, что сфотографировать животных сложно, поскольку выдры передвигаются быстро. Однако несколько дней назад Дале из Кедайняй удалось сфотографировать выдру, перебегавшую через дорогу.

Женщина предположила, что выдра бежала от пруда в городском парке к речке Дотнувеле, находящейся за ул. Й.Билюнаса.

"Я рада, что водители пропускают даже тех, кто бежит через дорогу в неположенном месте. Такое животное в городе я увидела первый раз в жизни", – сказала Даля.

Естествовед Селямонас Палтанавичюс сказал, что животные в городах - не новость.

"Люди в Вильнюсе, Каунасе и других городах встречают разных животных. Чаще всего они встречают белок и лисиц. Некоторые их даже подкармливают. Я не рекомендую кормить диких животных в городе, поскольку они и без того могут найти себе пищу. В парки они забредают в поисках еды. Некоторые животные обитают в парках. В этом нет ничего удивительного.

Дикие животные поселяются ближе к людям, а, может, это человек все глубже заходит на территорию животных. Всякое бывает. Но дело в том, что такие случаи учащаются", – заметил Палтанавичюс.

Специалисты говорят, что людям нечего бояться диких животных, таких как лисы, белки и косули. Они встречаются в городах и других населенных пунктах достаточно часто