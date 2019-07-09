Премьер и глава МИД Литвы обсудили с послами экономическую дипломатию и вопросы безопасности

Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис и министр иностранных дел Линас Линкявичюс в понедельник обсудили с послами Литвы вопросы экономической дипломатии,безопасности.

"Я всегда поддерживаю установку на то, что первая линия обороны страны – дипломаты. Первая линия нападения для привлечения инвесторов – тоже дипломаты. Поэтому я рад, что экономическая ситуация страны позволяет увеличивать финансирование не только обороны, но и дипломатической службы", – сказал премьер для правительственного пресс-релиза.

Послы собрались в Вильнюс на традиционный ежегодный съезд.

С. Сквернялис рассказал дипломатам о проделанной правительством работе в социальной сфере, здравоохранении, госсекторе, в деле борьбе с коррупцией.

Он также призвал послов активнее приглашать эмигрировавших соотечественников возвращаться в Литву – в последнее время показатели миграции заметно улучшаются.

На состоявшейся позже встрече глава МИД обсудил с участниками съезда стремления Литвы в связи с НАТО. Он также приветствовал решение США разместить дополнительную тысячу своих военных в Польше.

"Цель Литвы – эффективно действующая и проводящая свои решения в жизнь организация НАТО. Скорость реагирования и эффективность принятия решений – очень важные для нас вопросы, которым мы уделяем много внимания в Альянсе", – сказал для пресс-релиза министр Л. Линкявичюс.

Он призвал послов распространять позитивную информацию о Литве как о лидере региона в сфере финансовых технологий (fintech).

Съезд глав диппредставительств Литвы в этом году проходит 8 – 12 июля. Они каждый год собираются в Вильнюсе, чтобы обсудить актуальные вопросы внешней политики, проводятся их встречи с руководством страны, представителями предпринимательских кругов и деятелями культуры.