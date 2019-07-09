В рейтингах - новые ожидания избирателей: скачок рейтинга Шимоните

В июне снизился рейтинг премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса - он в рейтинге премьер-министров занял второе место. На первое место вышла консерватор Ингрида Шимоните - ее рейтинг улучшился в два раза. Значительно снизился и рейтинг Литовского союза крестьян и зеленых и общий рейтинг правительства, таковы данные центра исследования общественного мнения Spinter tyrimai.

Компания Spinter tyrimai по заказу DELFI провела опрос 18-27 июня. Он показал, что за месяц рейтинг Сквернялиса практически не изменился.

В мае его рейтинг был 15,9%, а в июне – 14,7%. Допустимая погрешность результатов - 3,1%.

Зато значительно увеличился рейтинг Шимоните – на 11,6% (в мае 5,6%), а в июне – 17,2%. В результате она вышла на первое место рейтинга.

Глава Spinter tyrimai Игнас Зокас и политолог, преподаватель университета Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте оценили перемены в контексте состоявшихся президентских выборов.

"Пока не завершились президентские выборы, люди, которые голосовали за нее, не оценивали ее как возможного кандидата в премьеры. Сейчас в рейтинге она на первом месте, особенно в определенных слоях общества", – сказал Зокас.

Это изменение значимо и для Сквернялиса. Глава Spinter tyrimai обратил внимание на то, что ранее Сквернялис был в отрыве от конкурентов.

"Трудно сейчас говорить о том, насколько надежен рейтинг Шимоните. Ждем и сегодняшнего заявления Сквернялиса о том, останется ли он на посту премьер-министра", – сказал Зокас. Похожим образом ситуацию оценила и Шимоните.

По словам эксперта, во время президентской кампании общество увидело Шимоните как одного из лидеров консерваторов.

"Сейчас вопрос лишь в том, насколько это надежно. Если она не будет проявлять себя активно, то избиратели могут о ней забыть. Но, если консерваторы будут позиционировать ее как одного из лидеров партии, который возглавит список на выборах 2020 г., то эти показатели могут успешно сохраниться", – сказала Урбонайте.

На третьем месте - министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис, которого поддержали 7,3%, а в мае – 8,8% участников опроса.

5,7% респондентов в июне и 8,4% в мае хотели видеть премьер-министром лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса.

На посту премьера 5,2% респондентов в июне и 7,4% в мае хотели видеть европарламентария Вилию Блинкявичюте, а Витяниса Андрюкайтиса – соответственно 3% и 4,7%.

Министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса в июне на посту премьер-министра хотели видеть 2,3%, а в мае – 1,6% респондентов.

8-9 место разделяют лидер Партии труда Виктор Успасских и лидер Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис. В июне их рейтинг был 2,2% (в мае у Успасских - 2%, а у Карбаускиса – 2,7%).

На последнем месте остался Роландас Паксас - 2,1%, а в мае – 2,7%.

Что касается рейтинга партий, то тут значительно снизился рейтинг "крестьян".

В рейтинге партий лидируют консерваторы - 20,2% (в мае 20%).

За "крестьян" в июне свои голоса отдали 13,7%, а в мае – 17% участников опроса. Из рейтинг снизился на 3,3%.

"Для статистики это значимое снижение. Не нужно быть серьезным политологом, чтобы понять причину – любой конфликт, любые публичные выяснения отношений, чаще всего дают отрицательный результат. Люди хотят, чтобы политики были сосредоточены на работе для своей страны, а не занимались выяснением отношений", – сказал Зокас.

Урбонайте заметила, что консерваторы оторвались от "крестьян" на 7%.

"Надо следить, сохранится ли такая тенденция, поскольку падение одного месяца еще не может быть серьезным сигналом. Хотя надо сказать, что сигналы поступают уже в течение некоторого времени. Выборы были неудачными, и это продолжается. Сейчас, похоже, "крестьяне" не разделяют позицию с консерваторами, а приближаются к социал-демократам", – сказала Урбонайте

На третьем месте рейтинга - соцдемы Гинтаутаса Палуцкаса (10,5% в июне, 8,8% в мае).

На четвертом - "трудовики" - соответственно 5,2% и 5,9%.

Далее идет "Порядок и справедливость" - в июне 4,9%, в мае 5,2%, за Движение либералов соответственно свои голоса отдали – 4,6% в июне и 7,1% в мае.

За Избирательную акцию поляков Литвы в июне голосовали 3,5%, а в мае – 4,2% участников опроса.

В первый раз оценили и рейтинг новой Партии свободы. За нее в июне проголосовали 3,5% респондентов.

"Упал рейтинг Движения либералов. К сожалению, после дробления либеральных сил, дробление происходит и в рядах избирателей, это нехорошо для либеральной мысли", – сказал Зокас.

За Литовскую партию центра и за социал-"трудовиков" Гедиминаса Киркиласа в июне голосовали 2,2% избирателей.

В июне 12,9% респондентов сказали, что не голосовали бы на парламентских выборах, а 12% не знали, за кого голосовать.

Smuktelėjo ir Vyriausybės reitingas

Снизилась и оценка деятельности всего правительства. В июне положительно или скорее положительно правительство оценили 30,8% участников опроса, а в мае – 33,9%.

Скорее отрицательно или отрицательно деятельность правительства в июне оценили 62,2% участников опроса (в мае – 60,3%).

7% в июне и 5,8% в мае не ответили на этот вопрос.

В опросе участвовали 1014 респондентов.