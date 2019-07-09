БМП Boxer в Литве станут "Волками"

В Рукле Йонавского района Литвы во вторник состоится официальная передача Вооруженным силам (ВС) Литвы первых боевых машин пехоты (БМП) Boxer.

В мероприятии примут участие представители производителя БМП, германского консорциума Artec и международной Организации по сотрудничеству в области закупки вооружений OCCAR, руководство Минобороны и командование ВС Литвы.

Производители БМП называют их Boxer, однако БМП, которые получает Литва, будут называться Vilkas ("Волк").

Боевые башни для покупаемых Литвой БМП производит израильское предприятие, а сами машины – германский консорциум. На башнях установлены 30-миллиметровые пушки MK-44S и противотанковые ракеты Spike LR.

Договор о приобретении 88 БМП подписан в августе позапрошлого года, его стоимость составляет 385,6 млн евро. Планируется, что за этот год в Литву поступит 15 БМП.

Первые БМП были доставлены в Литву в конце июня с опозданием, планировалось, что они прибудут в марте.

Эти БМП получат два батальона бригады Gelezinis Vilkas ("Железный волк") в Рукле и Алитусе.