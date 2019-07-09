Литовские "оборотни в погонах": бывшие полицейские из Шяуляй получили сроки от 7 до 16 лет

Паневежский окружной суд в понедельник приговорил бывших сотрудников криминальной полиции Шяуляй к лишению свободы на срок от семи до шестнадцати лет, сказала представитель Паневежского окружного суда (ПОС) Йолите Гудялене.

Они признаны виновными в присвоении наркотиков и денег во время обысков, создании преступного объединения и других преступлениях.

В этом деле виновными признано девять бывших правоохранителей и четыре гражданских лица.

Самый большой срок, 16 лет, получил бывший старший следователь 4-го отдела Бюро расследований организованной преступности (БРОП) Ричардас Поцюс.

Бывший начальник 2-го отдела БРОП Ремигиюс Зикас приговорен к 14-ти с половиной годам лишения свободы.

Глава 4-го отдела БРОП Томас Рухтинас получил 15 лет тюрьмы.

Бывший старший следователь 2-ого отдела БРОП Гедиминас Айнас приговорен к 13-ти с половиной годам лишения свободы. Бывший старший следователь БРОП Ренатас Ивановас получил семь лет лишения свободы.

Бывший начальник БРОП Ремигиюс Дерешкявичюс осужден за злоупотребления и незаконное хранение наркотиками. Он оштрафован на 9 тыс. 145 евро.

Также осуждены четыре не участвовавшие в преступном объединении должностных лица.

Гедиминас Мотеюнас и Гедрюс Вайткус приговорены к 11-ти годам лишения свободы, Арминас Липскис оштрафован на 9,3 тыс. евро, а Арвидас Будрис – на 5,5 тыс. евро.

В деле осуждены и четыре гражданских лица.

Раймондас Рипинскас получил пять лет тюрьмы и заплатит штраф 3,8 тыс. евро. Павел Осипов, с учетом прежнего наказания, получил 10 с половиной лет лишения свободы. Кестутис Пурвинис осужден на 11 лет лишения свободы, а Робертас Паштуолис оштрафован на 7,5 тыс. евро.

Четыре экс-полицейских оправданы, так как не было доказано совершение преступления.

У осужденных было конфисковано имущество, они также оплатят претензии по гражданским искам и юридически, и физических лиц.

Как сказал BNS начальник Службы иммунитета полиции Эланас Яблонскас, из 18-ти осужденных 14 – бывшие сотрудники полиции, из них трое – начальники.

"В настоящее время все полицейские уже больше не работают или отстранены от службы", – сказал Э. Яблонскас.

Бывшие полицейские обвинялись в хищениях и присвоении чужого имущества, злоупотреблениях служебным положением и превышении полномочий, незаконном хранении огнестрельного оружия, боеприпасов с целью распространения незаконно присвоенных различных объемов наркотических веществ, в подлоге документов, даче ложных показаний, лживом сообщении о преступлении, которого не было, фальсификации доказательств для начала уголовного преследования лица.

Они признаны виновными также в том, что действовали как преступное объединение – это первый подобный случай в истории литовской полиции.

Решение суда в течение 20 дней может быть обжаловано в Апелляционном суде.

Приговор в этом деле занимает 400 страниц, а его оглашение продолжалось почти три часа.