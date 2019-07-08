Остановились работы у Белого моста в столице: обновление этого пространства может затянуться

Горы песка и ни одного рабочего – такая картина виднеется у Белого моста в Вильнюсе, где проходит начатая осенью 2018 г. реконструкция места отдыха. Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис сказал, что сегодня положение там непростое, поскольку проходит реструктуризация одной из компаний, отвечающих за выполнение работ.

Подярскис сказал DELFI, что конкурс на реконструкцию спортивных площадок выиграли партнеры ЗАО LitCon, ЗАО Atea и Geobuilders LLC, которые до середины 2020 года обязались осуществить проект.

Реконструкция была начата весной. Экскаваторы равняли площадку, шли работы, но сегодня ситуация изменилась.

"Сейчас работы остановились из-за реконструкции компании LitCon. Она всеми способами пытается сохранить свои позиции, но нам надо переиграть, чтобы она вышла из проекта и доварить все субподрядчику, который готов к дальнейшей работе. Мы планируем сделать это на этой неделе", – сказал Подярскис.

По его словам, на следующей неделе работы должны возобновиться.

"И темпы будут быстрее, субподрядчики намерены работать в две смены", – заверил глава администрации, заметив, что компанию LitCon включат в "черный список".

Вероятно, если субподрядчики по каким-то причинам решат не продолжать работу, мэрии придется объявлять новый конкурс. А это приведет к тому, что это место приведут в порядок нескоро.

DELFI напоминает, что строительство у Белого моста ведется с осени прошлого года, там делают новые спортивные площадки, а это значит, что там будет ездить тяжелая техника, вильнюсцам и гостям столицы придется на время забыть о привлекательной зеленой лужайке.

"Самоуправление прилагает все усилия необходимые для того, чтобы вильнюсцы и гости столицы самое позднее следующим летом могли вернуться на излюбленное место отдыха у Белого моста", – сказала представитель мэрии Неринга Колкайте.

Как известно, нынешнее пространство у Белого моста разделят на две части. Одна будет местом активного проведения досуга. Там появятся спортплощадки, 9 пляжей, три баскетбольные площадки, новый парк для скейтбордистов.

Немало перемен будет и по другую сторону моста, где находилась зеленая лужайка, на которой отдыхали горожане. По данным мэрии, это по-прежнему будет место отдыха, там появится причал для байдарочников и уличное кафе на 40 мест.

Проект реконструкции правого берега реки Нерис финансируется на деньги столичной мэрии и на средства Евросоюза. Стоимость проекта - более 6,5 млн. евро.