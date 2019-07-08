Сколько надо зарабатывать, чтобы купить квартиру в популярном столичном районе

"Жирмунай находится рядом с центром литовской столицы, сообщение с районом прекрасное. С точки зрения рекреации - это привлекательный район, который лучше привязан к реке, чем Антакальнис. Однако для того чтобы стать независимым и еще более привлекательным, ему не хватает публичных пространств и мест досуга", – считает урбанист Тадас Йонаускис.

По словам специалистов, в Жирмуна развивают немного новых проектов, сейчас предлагают всего 160 квартир – для сравнения в Науяместисе продают 260, а в Балтупяй 320 квартир. Однако по соотношению предложения и количества покупаемых квартир, Жирмунай относится к число популярнейших районов столицы – Науяместису и Шнипишкес.

По словам урбанистов, Жирмунай - густонаселенный район, в котором есть и старые и новые дома, и общественные здания.

"Публичных пространств в районе немного – это самый большой недостаток. Вдоль реки есть пешеходная и велосипедная дорожка и Тускуленский парк, но он неярко выражен, неокультурен, как парк Сапег на Антакальнисе", – сказал Йонаускис, основатель компании PUPA – strateginė urbanistika.

Он отметил, что в северной части района, от Северного городка до ул. Карейвю, один бетон, людям гулять негде, мало зеленых пространств. "Единственный вариант для жителей Северного городка - река, но до нее надо дойти", – заметил урбанист.

По словам экспертов, Жирмунай предпочитают молодые пары, у которых еще нет детей или те, кто уже вырастил детей. Однако здесь охотно жилье покупают и люди с детьми. Немало жилья в этом районе покупают и для бизнеса - люди сдают его в аренду.

"Клиентам нравится, что в районе хорошо развита инфраструктура, создают кварталы новых домов, а не строят один новый дом между старыми многоквартирными домами. Новые кварталы, например, на ул. Тускулену, ценят семьи с детьми. Они понимают, что их дети будут в безопасности, а соседи - люди похожего возраста. При выборе жилья для покупателей важен вопрос социализации", – не сомневается Юстинас Шавелскис, представитель компании Eika.

По подсчетам специалистов, для покупки современной квартиры в Жирмунай супруги должны получать по 850 евро каждый (в Шнипишкес - по 800 евро).

По словам Шавельскиса, жители ценят Жирмунай за удобное сообщение и хорошо развитую инфраструктуру. "Жители района могут пешком ходить в магазины, на работу, водить детей в школы. Это одно из основных достоинств Жирмунай, по сравнению со Шнипишкес, где еще не хватает развитой инфраструктуры, и с Балтупяй, где без автомобиля жить сложно", – заметил эксперт.

По данным Eika, средняя стоимость квадратного метра в Жирмунай - около 2000 евро, а в Шнипишкес - 1800 евро. В районах, расположенных ближе к центру, цены выше. Например, на Жверинасе - 3500 евро, в Старом городе – 3100 евро, на Антакальнисе – 2400 евро, в Науяместисе – 2200 евро. В Балтупяй квадратный метр жилья стоит 1800 евро, в Пилайте – 1400 евро.

"Журмунай - золотая середина Вильнюса, там хорошее соотношение цены, места и сообщения", – сказал Шавельскис.

Планируется, что до 2022 г. на территории ул. Минтес и Тускулену оборудуют и реконструируют пешеходные и велосипедные дорожки, įrengti оборудуют тропы для прогулок.