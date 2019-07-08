В Общий суд ЕС выдвигается кандидатура Валанчюса

Литовский министр юстиции Эльвинас Янкявичюс заявил, что в Общий суда Евросоюза (Европейский суд общей юрисдикции) будет выдвигаться кандидатура уже работающего там Виргиниюса Валанчюса.

Министр сообщил BNS, что В. Валанчюс набрал наибольшее число баллов на конкурсе из восьми кандидатов. По словам министра, это решение комиссия конкурса приняла в середине июня.

Литва назначает в этот суд двух судей. В конце прошлого года в этот суд выдвигались председатель Верховного суда Римвидас Норкус и судья Конституционного суда Гедиминас Мясонис.

Первая кандидатура была утверждена, однако кандидатура Г. Мясониса, как сообщается, было отклонена оценочным комитетом в Люксембурге по причине недостаточных знаний французского языка. Поэтому на второе место был проведен дополнительный конкурс.

Согласно действующему порядку, кандидатуру В. Валанчюса должны еще одобрить не только Сейм и президент, но и специальный комитет.

Скорее всего утверждение состоится после 12 июня, когда даст присягу новый президент Литвы Гитанас Науседа.

В. Валанчюс работает судьей Общего суда ЕС с апреля 2016 года.