Правительство Литвы выделит 350 000 евро бывшим работникам Укмергского суда

Правительство Литвы намерено выделить из резервного фонда средства для компенсации убытков юристов, которые работали в загрязненном ртутью Укмергском суде.

Планируется перевести министерству юстиции 353774 евро в рамках реализации решения Верховного суда Литвы (ВСЛ) о возмещении убытков и покрытии судебных расходов.

Решение о выделении средств еще должно принять правительство.

В начале июня ВСЛ присудил работавшим в этом суде судьям, адвокатам, прокурорам и прочим сотрудникам 344,5 тыс. евро компенсации нематериального ущерба.

Иск против государства в целом подал 31 человек.

Четырнадцати из них присуждено по 16000 евро, тринадцати – по 8000 евро, а трем – 5000 евро, одному 1500 евро.

В декабре 2012 года и в начале 2013 года в бывшем тогда здании Укмерского суда пожарники-спасатели обнаружили и собрали около трех килограммов ртути.

Сообщалось, что концентрация паров ртути, впитавшаяся в стены, превышала допустимые нормы в тысячи раз.

В этом суде ртуть обнаруживалась и ранее, в 2003 году. Она была обнаружена в цветочных вазонах и других местах. Тогда пожарники собрали опасный металл, но никто не подозревал, что в здании суда спрятано гораздо больше ртути, чем было собрано.

По мнению пострадавших, государства и ответственные органы своевременно и не выполнили должны образом свои обязанности, не предприняли необходимых мер – суд не был закрыт, в загрязненных помещениях разрешили продолжить работу.

"Хотя загрязнение ртутью не повлекло явно установленного ущерба для здоровья истцов, оно могло сделать их уязвимыми для различных болезней, вызвало у них чувство беспокойства, неопределенности и небезопасности", – констатировал ВСЛ.

Суд также постановил, что государство, ни через свои ведомства, ни как владелец здания не поступало достаточно ответственно, не предприняло достаточных мер для защиты лиц, работавших на загрязненном объекте.

Ртуть ядовита для человека. При попадании в организм она накапливается почках, печени, мозгу, костях и нарушает работу органов.

Вскоре после произошедшего у 40 работников этого суда была выявлена легкая степень хронического отравления ртутью.

Ранее государство осуществило одноразовые выплаты прокурорам, адвокатам, судьям и судебным работникам.