Исследование: по качеству выборов Литва обошла США и Великобританию

Литва входит в число 25 стран мира, которые отличаются очень высоким или высоким качеством выборов.

По общему набранному баллу, Литва заняла 11 место в мире (78 баллов).

"Это признание высокого уровня демократии выборов и высокая оценка страны", – сказано в пресс-релизе Главизбиркома Литвы.

Из соседних стран Литву обошла лишь Эстония, которая заняла 8 место. Польша находится на 22, а Латвия на 26 месте.

ГИК обратил внимание на то, что Литва намного опережает Эстонию в группе законов о выборах и регистрации кандидатов. В Литве лучше и показатель создания избирательных округов, а также финансирования политических кампаний.

Кроме того, Литва обошла и такие страны, славящиеся глубокими демократическими традициями, как США (61 балл), Великобритания (66 баллов).

Качество выборов оценивали ученые Гарвардского и Сиднейского университетов, всего участвовал 3861 эксперт, собраны и проанализированы данные о 337 национальных выборах в 167 странах.

Все страны оценивали баллами от 1 до 100 в 11 сферах: законы о выборах, процедуры выборов, создание избирательных округов, регистрация избирателей, регистрация партий (кандидатов), освещение выборов в СМИ, финансирование политических кампаний, процедура голосования, подсчет результатов голосования, администрирующие выборы ведомства.