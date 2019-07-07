Литва отправила в Ирак семерых военных связистов

В воскресенье Литва отправила семерых военных связистов в Ирак. Так вклад страны в международной миссии на Ближнем Востоке увеличился почти вдвое.

Военные будут выполнять задания в рамках международной операции в Ираке под руководством НАТО, заявили в Министерстве обороны Литвы.

Организованная в прошлом году операция предназначена для помощи Ираку в создании надёжных ведомств по защите и безопасности путём обучения вооружённых сил страны и осуществления советнической деятельности.

На дежурство в течение полугода военные отправляются в составе батальона связи НАТО, причисленного к силам быстрого реагирования Альянса.

Отправленные в Ирак военные составят Передислоцируемый модуль связи и информационых систем. Такая единица в течение нескольких лет пять раз отправлялась на операции в Афганистан, четыре ротации прослужила в миссии НАТО по защите воздушного пространства "Активная преграда" и один раз – в миротворческой миссии в Косово.