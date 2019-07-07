Любовь к охоте стала бизнесом: в Варенском районе житель Вильнюса устроил стрельбище

Житель Вильнюса Видмантас Балке лишь несколько месяцев тому назад в Варенском районе открыл своё стрельбище "Клуб "Выстрел"". Несмотря на то, что, по его словам, там всё ещё свежее, мужчина только и успевает поворачиваться. Как он сообщил, желающих воспользоваться услугами клуба много.

Некоторое время тому назад DELFI посетил Варенский район, где пообщался с местными бизнесменами.

В деревне Уркёнис, рядом с оборудованным в отдалении у леса тиром - тихо. Щебечут птицы, и, кажется, сложно поверить, что рядом происходит стрельба.

Мужчина пояснил, что охота для него стала болезнью.

"Думаю, что меня уже никто не вылечит", – шутит он.

Пока бизнесмен показывал территорию своего тира площадью 3,5 га, рассказал, что любовью к стрельбе его заразил друг, 10 лет тому назад пригласивший его на первую охоту. Ему так понравилось, что позже мужчина начал тренироваться.

"Потом я подумал, зачем мне ехать куда-то далеко, если тир у меня может быть здесь, поскольку из Вильнюса я ездил на стрельбище в Аникщяй. А сейчас ездить не нужно", – сказал он.



Vidmantas Balkė, šaudyklos Varėnos rajone savininkas Foto: DELFI



Часть земли, на которой сегодня устроено стрельбище Видмантаса, и унаследована, и куплена. Часть её раньше принадлежала его бабке и другим родственникам, однако мужчна у некоторых собственников землю купил, а некоторые отдали просто так.

Так он начал строить усадьбу, а позже появились мысли и о собственном бизнесе, хотя, как заявляет мужчина, для него это скорее хобби, поскольку он ещё ведёт сельское хозяйство.

"Мы наняли предприятие, которое оборудовало песчаные валы, потом ещё несколько челове, которые помогли с оборудованием", – рассказал он, заявив, что его стрельбище действует лишь два месяца.

Самым сложным в начале деятельности мужчина называет получение необходимых разрешений.

"Очень много требований, бюрократии. Нужны были разрешения и на сейф, где следует хранить оружие", – сказал он, однако сообщить, во сколько обошёлся старт бизнеса, отказался.

На этом стрельбище можно испытать себя и в стрельбе по тарелочкам. Выдав ружьё, Видмантас объяснил, как прицеливаться и стрелять.

"И сам часто стреляю, только в своих турнирах не участвую, это было бы не этично", – говорит он, упоминая, что у него есть куртка из шкурок убитых им бобров.

На вопрос, не жаль ли охотникам зверей, он заявил, что так регулируется популяция животных.

"Мы охотимся, потому что нужно регулировать популяцию, а также отстреливаем селекционных животных. Это травмированные или больные животные, что видно, например, по форме рогов", – сказал он.

Хотя сегодня стрельбище действует лишь два месяца, мужчина заявляет, что на поток посетителей пожаловаться не может.

"Выходные заказаны до конца июля, часто приезжают люди, которые отмечают праздники - девичники, мальчишники. Зимой, возможно, будет труднее", – сказал он, добавив, что сегодня на его стрельбище работают четыре человека.

Мужчина сказал, что желающие пострелять по тарелочкам за 25 шт. должны выложить 6 евро, а 25 патронов также стоят 6 евро.

"Один выстрел из пистолета - 0,4 евро, а из "Калашникова" – 1,2 евро", – назвал цены Видмантас.