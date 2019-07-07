Пограничники для охраны государственной границы Литвы начали использовать антидроновые устройства

Служба охраны государственной границы Литвы для защиты рубежей страны начала использовать три антидроновых приспособления, заявил представитель службы Гедрюс Мишутис.

"Закуплены три средства пресечения действия беспилотных воздухоплавательных аппаратов, проще говоря, антидроновое оборудование", – сказал Г. Мишутис.

По его словам, новое оборудование будет использоваться на границе с Россией и Беларусью, где незаконные полеты происходят чаще всего. Эти приспособления блокируют радиосвязь между оператором и самим дроном и позволяют перехватить или приземлить беспилотник.

"В последнее время на пограничье мы фиксируем несанкционированные полёты. В 2017-2018 годах их было около 30", – заявил представитель СОГГЛ.

Он сказал, что дроны могут использоваться для наблюдения за работой литовских служб, а также для осмотра маршрутов контрабандистов.

Устройства обошлись почти в 27 000 евро. Антидроновое оборудование начали использовать в конце июня–начале июля этого года.

Литовские эксперты по безопасности не раз предупреждали, что в последнее время беспилотники всё чаще оказываются оборудованием спецслужб некоторых соседних стран, позволяющим собрать много развединформации об объектах, находящихся возле государственной границы. Дроны не фиксируются никакими радарами, поскольку они слишком малы, чтобы отражать излучение радаров.

В 2017 году СОГГЛ даже распорядилась, что должностные лица могут использовать огнестрельное оружие против дронов.

Это пограничники могут делать, установив, что у оператора беспилотника нет разрешения на полёты в пограничной зоне, а полет дрона происходит в границах ответственности пограничной заставы или отряда: в пограничной зоне, над охраняемым объектом.