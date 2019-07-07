У легендарного столичного кафе – новый хозяин: в Вильнюс приходит известный семейный ресторан

Компания Gaminčiau ir gaminčiau ("Готовил бы и готовил"), победившая в новом объявленном Вильнюсским городским самоуправлением конкурсе на бывшее кафе "Ротонда", планирует открыть семейный ресторан.

"Мы планируем делать то, что мы успешно делали в Ниде – будем далее продолжать деятельность своего семейного ресторана BO House, с большим ориентированием на мероприятия, частные и общественные, концерты, ночи кино", – заявил совладелец компании Gaminčiau ir gaminčiau Андрюс Эмде.

31 мая единственная участвовавшая в конкурсе и победившая в нем компания подписала договор на 10 лет. По словам директора Gaminčiau ir gaminčiau Матаса Вжесняускаса, на восстановление кафе планируется выделить более 300 000 евро.

"Мы планируем провести реконструкцию, сейчас договариваемся о разрешении на проведение строительных работ. Мы планируем создать место, которое будет действовать не только летом, но и зимой, застеклить окна, поменять потолок, перекрытия, провести отопление, сменить все коммуникации", – сказал А. Эмде.

Кафе планируется в лучшем случае открыть весной следующего года, а, по словам А. Эмде, следующим летом оно точно будет действовать. Однако, когда именно "Ротонда" распахнёт двери перед посетителями, зависит не только от инициативы компании, но и от действий самоуправления.

Мэрия Литовской столицы уже в прошлом году начала проводить работы по обновлению инфраструктуры в самом кафе. Они должны были быть окончены в октябре. По данным самоуправления, самой мэрии работы с инфраструктурой обойдутся в 180 000 евро.

"Самоуправление уже проложило газопровод, провело электросеть. До конца года будет проведена сеть водоснабжения и канализации", – завела руководитель отдела недвижимости департамента имущества Вильнюсского городского самоуправления Вилма Лаяускайте.

Кафе-мороженое "Ротонда" в Бернардинском саду действовало с 1956 до 1992 года. Позже в течение более чем десяти лет самоуправление пыталось сдать его в аренду частному бизнесу.

В 2004 году помещение было передано компании Gairė. После продажи акций этому предприятию, в 2012 году была подписана новая редакция договора аренды с компанией Vičiūnų restoranų grupe, которая должна была действовать до 2017 года. Однако в 2015 году все права этого общества переняла Matillda, которая в 2016 году договор с самоуправлением расторгла.

В 2018 году в конкурсе на аренду помещения кафе победил музыкальный клуб Tamsta, планировавший здесь оборудовать кафе с камерной музыкой. Однако, по данным Вильнюсского городского самоуправления, компания переоценила свои финансовые возможности и была вынуждена договор расторгнуть.