Сильный ветер принесет перемены: прогнозируют ветер и град

В воскресенье над Литвой пройдет еще один активный циклон, будет облачно, сыро и неспокойно.

На северо-востоке облака будут самые густые. Местами пройдут холодные и сильные дожди. После обеда местами возможен град, ожидаются грозы. Температура воздуха составит 16–18 градусов тепла.

На западе будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие дожди. Дожди будут идти несколько раз в день. Местами дожди будут сопровождаться грозами, возможен град. Порывы западного ветра составят 15–18 м/с. Здесь будет холоднее всего – 15–17 градусов.

На юге солнце также будет выглядывать из-за облаков, однако дожди там будут идти реже и не будут интенсивными. Будет дуть сильный ветер. Температура поднимется до 17–20 градусов тепла.

В Вильнюсе ожидаются небольшие дожди, воздух прогреется до 18 градусов.

В ночь на понедельник дождей будет меньше, они пройдут лишь местами. Наибольшая вероятность осадков - на западе страны. Будет дуть западный ветер. Ночью будет 9–14 градусов тепла.

В понедельник днем над Литвой пройдет атмосферный фронт, будет облачно и сыро. Дожди прогнозируют во многих районах, однако сильные дожди пройдут на западе, а в Дзукии, где осадков не хватает, дожди будут кратковременные. Порывы ветра усилятся до 15 м/с. Воздух прогреется до 16–21 градуса.