Спасатели сообщили о том, что обнаружено тело пропавшего капитана куренаса

Департамент пожарной безопасности и спасения информировал, что в Куршском заливе пограничники обнаружили тело мужчины. Позже пресс-секретарь Морского музея Нина Путейкене информировала портал DELFI о том, что близкие опознали тело - это тело Ромалдаса Адомавичюса.

Мужчину опознали по ботинкам и брюкам. По предварительным данным, тело нашли в Куршском заливе, в месте, которое называют Тропой судов. В понедельник тело осмотрят эксперты.

DELFI напоминает, что 2 июля в Куршском заливе перевернулся куренас принадлежащий Морскому музею. Двоих членов экипажа судна удалось спасти.

Оба спасенных были в спасательных жилетах, на Адомавичюсе жилета не было.

Один член команды пытался спасти капитана, бросив ему буй, но Адомавичюс не смог его поймать и его поглотили волны.

Куренас шел в Каунас на мероприятие, назначенное на 6 июля. Судно перевернулось во время бури.