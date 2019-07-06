Президент Литвы обратилась к жителям: давайте гордиться нашим государством

6 июля в 12 ч. во время торжественной церемонии по случаю Дня коронации Миндаугаса на площади им. С.Даукантаса состоялась церемония поднятия флагов, кроме того, проводили в путь участников похода вокруг Балтийского моря.

Праздник начался с полета истребителей миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии – это было поздравление ВВС Венгрии и Испании.

В торжественном поднятии флагов участвовали Рота почетного караула и Военный оркестр.

"Пусть чувство гордости за свое государство станет общим и сильным в наших сердцах.

Это государство, которое на протяжении столетий, со времен Короля Миндаугаса, объединяет своих людей – нас, современных граждан, и тех, кто жил до нас, для кого независимая Литва была высшей целью.

Многие из них могли только мечтать, что когда-нибудь наступит такой день, как сегодня – мирный, светлый и радостный. Именно такое Литовское государство – позитивное, энергичное, европейское – сегодня знает и ценит весь мир. Именно такую прогрессивную Литву мы и создаем. Это – наша общая, высокая цель, неотъемлемая от усилий народа, каждого человека.

Будем теми, кто смело встречает вызовы времени, кто уважает свою историю и не забывает о своих корнях даже в самом дальнем уголке планеты.

Поздравляю вас с Днем государства!" - сказала президент Литвы Даля Грибаускайте.

"Мы понимаем и уважаем свою историю и прошлое, сегодня видим будущее нашего государства среди лидирующих стран, которые заботятся о своих людях, гарантируют права человека, свободу и уважают выбор других народов. Мы всегда готовы к обороне, мы готовы вместе с нашими партнерами помочь нашим друзьям и окружающим нас. Именно так мы понимаем наш долг, свободу, которую мы завоевали, которую оберегаем и будем беречь всегда", – сказала президент.