Разочаровавшийся в спорте Шуклин занялся новым бизнесом

Бывший профессиональный спортсмен Евгений Шуклин с коллегой Иваном Хоменко больше года назад открыли свой третий бизнес в Висагинасе – пивоварню. Они свой новый бизнес не рекламировали, поскольку сейчас в Литве реклама алкоголя запрещена. Кроме того, Шуклин заметил, что и некоторые жители отрицательно относятся к тому, что бывший спортсмен занимается таким бизнесом. Однако сам Шуклин ничего предосудительного в этом не видит.

Совсем недавно Шуклин получил неприятные известия из Международного олимпийского комитета. Комитет объявил, что после повторной проверки крови Шуклина, в ней обнаружили допинг, поэтому экс-спортсмена лишают серебряной медали, завоеванной на олимпиаде 2012 года в Лондоне.

Правда, сам спортсмен уверяет, что это ошибка.

"Когда спустя 7 лет тебя обвиняют, а ты без денег не можешь защититься, получается, что ты вынужден с этим смириться. Мне непонятно, что сейчас происходит в профессиональном спорте, я в нем разочарован", – сказал Шуклин.

DELFI посетил пивоварню бывшего спортсмена.

В Висагинасе журналистов встретил сам Шуклин. Он привез их к зданию из красного кирпича с зоной отдыха в голубых тонах.

На террасе Шуклин рассказал о том, как он сейчас живет и о своем бизнесе в Висагинасе.

Первый свой бизнес он открыл 7 лет назад, когда еще не очень понимал, что такое бизнес.

Первым бизнесом Шуклина и его партнера стала пиццерия Prestorante. Сегодня часть продукции для нее привозят из Италии.

Второй бизнес появился позже – и тоже в Висагинасе. Это ресторан Rendez Vous, который предлагает блюда, приготовленные на гриле. Шуклин заметил, что, возможно, формат ресторана изменится.

Он рассказал и о пивоварне, которая существует уже год.

"Мы - за крафтовое пиво, за живое пиво, поэтому и решили открыть пивоварню", - сказал он.

По словам бывшего спортсмена, Висагинас хотели построить в виде бабочки, но потом строительство города остановили, и осталась лишь половина – ее и сейчас можно увидеть сверху.

"Сейчас мы находимся в правом нижнем крыле этой бабочки, здесь должен был быть город", - рассказал предприниматель о месте, в котором находится пивоварня.

Bear&boar (Медведь и кабан) – так называется пивоварня.

"Мы находимся в лесу, а весь город - там", - пояснил название предприниматель.

На улице перед зданием стоят выкрашенные в голубой цвет поддоны, лежаки, установлена небольшая сцена, вечером тут включают лампочки. Люди приходят сюда, чтобы провести досуг, пообщаться, приносят с собой напитки и еду – это ничего не стоит.

Что касается пива, то, по словам Шуклина, сейчас его продают в 28 местах в Литве, а в месяц производят 4 тонны.

"Когда мы открыли пивоварню, нигде не рекламировали себя, никому не сообщали. Некоторые люди сложно принимают то, что спортсмен работает с пивом, но это разные вещи. Можно быть приверженцем пивной культуры. Я, когда занимался спортом, мог себе позволить выпить пива раз в год, во время отпуска", - рассказал бывший спортсмен.