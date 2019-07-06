Сколько налогов в бюджет заплатил 1% самых богатых жителей Литвы

К жителям с очень большими доходами в Литве относится 1% населения. В 2017 году они заплатили 203 млн. евро подоходного налога. Это 14,5% от всей суммы полученного подоходного налога, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

По сравнению с 2016 годом, группа этих людей сократилась на 731 человека, однако они заплатили на 1,2 млн. евро подоходного налога больше.

В 2016 г. к группе людей с очень большими доходами относились жители, чьи месячные доходы составляли больше 7740 евро, в 2017 г. этот барьер увеличили до 8404 евро.

По данным ГНИ, эту группу выделяют по индивидуальному месячному обороту средств, который сравнивают с данными Департамента статистики о средней зарплате в конкретный год.



Меньше всего подоходного налога в 2017 г. заплатили люди с самыми небольшими доходами (до 380 евро в месяц). 289 281 человек заплатил 6,1 млн. евро (0,4% всего ПН).

По сравнению с 2016 г., когда к этой группе относились люди с достатком в 365 евро в месяц, количество таких людей сократилось на 57 852 человек, а ПН на 12,7 млн. евро.

Жители из группы людей с небольшими доходами (380-840 евро в месяц) в 2017 г. заплатили 221 млн. ПН (15,8% всего ПН). Это на 33 млн. евро меньше, чем в 2016 году.

За год число людей в этой группе увеличилось на 17 077, до 468 008. В 2016 г. люди, которых включали в эту группу получали от 365 до 774 евро в месяц.

К группе людей со средним доходом относятся жители с доходами 840–2521 евро в месяц. Всего их в 2017 г. было 445 962 человек и заплатили они 724 млн. евро ПН, или 50,6% всего ПН.

В 2016 г. к этой группе относились жители с доходами от 774 до 2322 евро в месяц, их было на 3371 больше. В 2016 г. они заплатили в бюджет на 43 млн. евро меньше - 681 млн. евро.

ГНИ выделяет две группы жителей с большими доходами. К одной в 2017 г. относились люди с доходами от 2521 до 5042 евро, к другой – от 5042 до 8404 евро. В первой группе в 2017 г. было 61 675 человек, во второй – 15 010 человек.

По сравнению с 2016 г., количество людей в этих группах сократилось соответственно на 3849 и 1211 человека. Однако за это время сократилось и общее число людей, подавших декларации. В 2016 г. декларации подали 1 346 798, с в 2017 г. – на 43 195 меньше, т.е. 1 303 603.

В 2017 году представители первой группы заплатили 12,8% всего ПН – 179 млн. евро, это на 14 млн. евро больше, чем в 2016 г.

Увеличился и вклад второй группы. В 2017 г. они заплатили 4,7% всего ПН – 66 млн. евро или почти на 2 млн. больше, чем в 2016 г. В 2017 г. общая сумма ПН была на 14 млн. больше, чем в 2016 г. и составляла 1,398 млрд. евро.