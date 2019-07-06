В День коронации Миндаугаса общественный транспорт в столице Литвы будет бесплатным

Вильнюс 6 июля на Лукишкской площади будет праздновать День коронации Миндаугаса и День "Национальной песни". По этому случаю на площади состоится пикник. Кроме того, пройдет праздничный концерт, спортивные состязания, будут батуты и различные игры, ресторанчики на колесах, а увенчает программу совместное исполнение "Национальной песни" в 21 ч. В последние 10 лет эта уникальная идея стала традицией, объединяющей в этот день литовцев всего мира, пишет madeinvilnius.lt.

С 2019 года 6 июля Литва отмечает не только День коронации Миндаугаса, но и День "Национальной песни".

В этом году жители Литвы и гости столицы смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно не только днем, но и в ночь с 6 на 7 июля. 6 июля столичные автобусы и троллейбусы будут курсировать по воскресному расписанию.

Ночные автобусы 101N, 102N, 103N, 104N, 105N, 88N будут бесплатно возить пассажиров по обычному графику. 6 июля жители и гости столицы могут бесплатно пользоваться стоянками "Паркуйся и езжай" на ул. Укмергес, 246 (рядом с ТЦ Senukai), на ул. Селю, 62 (Жверинас), ул. В.Герулайчё, 1 (напротив бизнес-центра Technopolis) и на площадке рядом с проспектом Саванорю, 124.