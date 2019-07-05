Суд: власти Вильнюса могут подписать договор о строительстве Национального стадиона

Власти Вильнюса могут подписать договор о строительстве Национального стадиона в Вильнюсе с победителем конкурса, компанией концерна Icor – Axis Industries.

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) в пятницу постановил, что самоуправление обоснованно исключило компанию Vilniaus nacionalinis stadionas из конкурса на строительство спортивного комплекса. Суд оставил в силе принятое в апреле Вильнюсским окружным судом определение, которым отклонены претензии Vilniaus nacionalinis stadionas. Также отменены временные меры защиты.

Предприятие добивалось в суде, чтобы был отменено решение самоуправления отклонить его предварительное предложение, не приглашать для участия в дальнейших процедурах, обязать самоуправление признать, что предприятие соответствует требованиям и оценить его предложение.

В конце февраля горсовет Вильнюса одобрил договор о строительстве Национального стадиона стоимостью 79,9 млн евро с Axis Industries. Тогда договор планировалось подписать в течение месяца, однако это не было сделано из-за примененных временных мер защиты.

Компанию Vilniaus nacionalinis stadionas комиссия второй раз исключила из конкурса в конце января из-за недостаточной квалификации и предположительно предоставления недостоверных данных. Как отмечало самоуправление, предприятие в течение более чем двух месяце так и не предоставило доказательств того, что его мощности или мощности его партнеров реальны, обеспечены и достаточны для успешной реализации проекта, а, делая это, оно вводило в заблуждение членов комиссии и экспертов.

Планируется, что 36,5 млн евро в проекта инвестирует государство, 33,5 млн евро составит финансовая помощь Евросоюза (ЕС), 2,96 млн евро – средства самоуправления. Согласно проекту, в комплексе со стадионом предусматриваются также легкоатлетическая площадка, различные тренировочные площадки, залы для гандбола, гимнастики, бокса, детский сад, библиотека.

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимались с 1987 года, последний раз строительство было начато в 2008 году, однако его пришлось остановить из-за прекращения финансирования.