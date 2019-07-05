Цены в Паланге - как 10 лет назад: в скором времени ситуация изменится

Ветрено и солнечно – такая погода стоит в Паланге, несмотря на то, что синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь. Разница между прогнозами и реальностью заставляют беспокоиться и палангских предпринимателей, которые предлагают арендовать жилье на въезде на курорт.

3 июля предприниматели предлагали квартиры по 30-45 евро или комнаты по цене 15 евро за человека (туалет, ванная и кухня в этом случае - общие с другими жильцами). Для желающих жить с большим комфортом - апартаменты по цене 65 евро в сутки.

Какую квартиру на двоих предлагают за 30 евро в сутки? "Квартира двухэтажная, внизу кровать, здесь есть еще одна комната", – vрассказала женщина и показала фотографии квартиры. Квартира не роскошная, но опрятная. Женщина заверяла, что ее квартира почти в центре, но на деле выяснилось, что от квартиры до моря - 20 минут ходьбы.

Другой арендодатель предлагал квартиру на двоих за 45 евро. Он сказал, что его квартиры аккуратнее и с хорошим ремонтом.

Еще один предлагал комнату на двоих в собственном доме за 40 евро, но с общим туалетом, ванной и кухней. Этот хозяин дома тоже заверял, что от его дома 10 минут до ул. Й.Басанавичюса и 15 минут до моря, но на самом деле это не так.

Интересно, что в выходные дни действуют совсем другие цены. Правда и в среду арендодатели сказали, что называют привлекательные цены, поскольку синоптики прогнозируют неважную погоду.

"Во всем виноват Шулия", – пошутили предприниматели (Наглис Шулия читает новости о погоде на телевидении). "Нормальная погода, сами посмотрите. Прошел дождь, подул ветер, можно лежать в дюнах и загорать, только Шулия напугал, вот никто и не едет, – сказали предприниматели. – Мы здесь сидим, солнце светит, а в интернете показывает, что в Паланге идет дождь".

на вопрос, достаточно ли отдыхающих на взморье, предприниматели отвечали по-разному – одним достаточно отдыхающих, комнаты заняты, другим - нет. Правда, если пройтись по Паланге, видно, что свободных мест много, повсюду висят объявления.

А кто приезжает в Палангу на отдых? По словам предпринимателей, Паланга так изменилась, что сейчас съезжается "весь Вильнюс" и иностранцы. "Палангу полюбили латыши и эстонцы, белорусы, но они заказывают жилье заранее, – сказали мужчины. – Все сейчас ищут с душами с уборной, нужны квартиры, уже бабушек с чердаками нет - не та стала Паланга. Они конечно есть, но появятся только тогда, когда все другие места будут заполнены".

Однако сколько стоит самый дешевый ночлег в Паланге? По словам предпринимателей, можно найти за 7 евро на человека, а год назад было 4-5 евро.

Большинство говорит о росте цен, но сами предприниматели уверяют, что цены не меняются вот уже 10 лет. "Бывало, хорошая квартира стоила 200 литов в сутки, в евро это – 60-70. Такие цены и сейчас", – утверждали мужчины. Они напомнили, что сдают жилье только летом, зимой никакого дохода нет.

Погода в этом году установилась в Литве с начала июня. День Ивана Купалы предприниматели вспоминают с улыбкой. "День Ивана Купалы был хороший, а вот коронация Миндаугаса будет плохой – два выходных и плохой прогноз. Если по прогнозам плохая погода - людей в Паланге не будет. Даже если погода на самом деле будет хорошей", – сказал предприниматель.

Мужчины радовались, что изменились отдыхающие. "Так много уже не пьют", – сказал один. Он подчеркнул, что это результат нового закона о защите детей – отдыхающие не расслабляются при детях, не пьют. "Раньше полные палатки были, а сейчас никто не хочет рисковать детьми. Ведь, если приедет полиция, родители будут пьяными, детей заберут", – сказал мужчина.

Слова мужчин подтвердила и ситуация на ул. Й.Басанавичюса. Кафе там полупустые, зато много людей в стильных заведениях, в стороне от центральной артерии города, там найти свободное место непросто.

Директор Палангского центра туристической информации Раса Кмитене сказала DELFI, что потоки отдыхающих на курорте чувствуются, да и портрет отдыхающих меняется. По ее словам, люди требуют качественных услуг, им недостаточно проката велосипедов или самокатов, люди ищут возможность посетить концерт.

По словам Кмитене, приезжают отдыхающие не только из соседних стран, но и из Скандинавии, Германии, России, Беларуси, Украины, Чехии, Франции, Испании, Австралии и США.

Она сказала, что люди чаще всего интересуются, чем можно заняться и где поесть. Жилье люди арендуют заранее. Иногда бывают и смешные запросы. Например: "Мы в прошлом году жили в таком желтом доме, есть ли в нем места в этом году?"

"От Паланги требуют высококачественных услуг и развлечений. Мало аренды велосипедов и самокатов. Нужны мероприятия, хорошие мероприятия. И разнообразные. От концертов классической до популярной музыки. Есть потребность в больших пространствах. Они у нас есть, но их не хватает, нужно больше. К Паланге выдвигают высокие требования, город старается их оправдать", – сказала Кмитене, подтвердив, что меняется лицо отдыхающих.

Влияет ли погода на поток отдыхающих? "Не бывает плохой погоды, бывает одежда не по погоде", – ответила специалист.