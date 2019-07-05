Какие растения выращивали заключенные в Лукишкской тюрьме

Спустя 115 лет в столице Литвы закрыта Лукишкская тюрьма, из нее вывезли последних 74 осужденных и задержанных.

Всего с начала января 2019 года из тюрьмы-СИЗО вывезли 599 человек: из них - 227 осужденные и 372 - подследственные. В ближайшее время здание планируют передать Имущественному банку, а он решит, как ее использовать в дальнейшем.

"Мы надеемся, что хотя бы часть объекта будет продана, и мы получим средства для повышения эффективности сети отбывания наказаний. Но самое главное, чтобы это место, несмотря на то, продадут его или нет, было доступным для общества объектом. Самое главное, чтобы люди не видели в центре города колючей проволоки", – сказал BNS министр юстиции Эвалдас Янкявичюс. В течение двух недель планируют провести дискуссию, посвященную тому, что может появиться в помещении тюрьмы. Большую часть из 92 осужденных на пожизненное заключение перевели в Правенишкес. Других заключенных отправили в Мариямпольскую колонию.

Однако вместе с этой тюрьмой в небытие уйдет и история осужденных, которые провели в ней не один десяток лет. Вряд ли кто-то вспомнит, что единственной осужденной на пожизненное заключение женщиной в Литве была Алма Бружайте и у нее была привилегия – она из окна камеры видела улицу. Или то, что осужденный за несколько убийств Сигитас Гайдъюргис любил кормить голубей из окна своей камеры. Забудут и о наглом коте, который лежал посреди тюремного двора, а надзиратели должны были обходить его стороной. Правда, говорят, что потом этого кота поймали и вывезли в другую тюрьму.

После отъезда заключенных без присмотра остались их клумбы и огороды. Осужденные (к ним не относились осужденные на пожизненное) выращивали разные растения, включая огурцы.