В команду Науседы должен войти экс-министр энергетики Литвы Неверович

К команде избранного президента Гитанаса Науседы должен присоединиться бывший министр энергетики Ярослав Неверович.

Г.Науседа решил назначить его руководителем вновь созданной группы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры, подтвердили BNS информированные источники в пятницу.

Эта группа будет отвечать за вопросы энергетики, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и транспорта.

43-летний Я.Неверович был министром энергетики Литвы в 2012-2014 гг. и в последнее время работал в частном бизнесе.

Пресс-секретарь Г.Науседы Айстис Забараускас отказался прокомментировать BNS будущих членов команды. По его словам, советники будут представлены на следующей неделе ещё до инаугурации.

Ранее источники BNS подтвердили, что советником по вопросам внешней политики Г.Науседа выбрал Асту Скайсгирите-Ляушкене, а по правовым вопросам - заместителя председателя Совета по конкуренции Юрате Шовене.

Инаугурация Г.Науседы состоится 12 июля.