Головная боль вильнюсцев скоро закончится: на проспект Конституции можно будет выехать, минуя кольцо

Многие водители ругают кольцевой перекресток у бывшего педагогического университета, поскольку, чтобы проехать его, требуется вооружиться терпением и отнимает немало времени. Власти решили облегчить жизнь водителей и оборудовать дополнительную полосу для поворота на проспект Конституциёс с ул. Гележинё Вилко. Параллельно оборудуют островок безопасности для пешеходов, пишет Made in Vilnius.

"Дополнительную полосу оборудуют за счет зеленой зоны, которая находится в правой части кольцевого перекрестка, далее дополнительная полоса будет соединятся с проспектом Конституциёс, на котором на две части поделят широкую автобусную полосу, а одну из полос выделят для автомобилей, которые въехали на проспект с ул. Гележинё Вилко. Потом эти автомобили из второй полосы должны будут перестроиться в третью, поскольку у ул. Линкмяну вторая полоса сливается с первой, по которой может ехать только общественный транспорт. Появится новая вертикальная и горизонтальная разметка", – сообщается в проектных предложениях.

Edukologijos žiedo rekonstrukcija Foto: Made in Vilnius

Для оборудования дополнительной полосы придется перенести столбы, поддерживающие троллейбусную контактную сеть, электрические провода и другие сети. Технические параметры проекта:

адрес – реконструкция участков ул. Гележинё Вилко и проспекта Конституциёс;

продолжительность участка – ~150 м;

число полос – 3 (оборудуют дополнительную полосу);

проект развивает Вильнюсская мэрия;

проектные предложения предложило ЗАО Skaitmeninis lapas,

глава проекта Аушра Бикялите.

Edukologijos žiedo rekonstrukcija Foto: Made in Vilnius

Представители общества могут представить свои замечания и предложения до 18 июля по эл. почте info@digleaf.lt. Публичное рассмотрение проекта состоится 18 июля, в 17.00 ч. в здании мэрии на пр-те Конституциёс в зале номер 244.