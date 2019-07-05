В Литве открылась первая гостиница сети Hilton

5 июля в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса открылась первая в Литве 4-звездочная гостиница сети Hilton - Hilton Garden Inn Vilnius City Centre. В гостинице 164 номера, которые отличаются элементами литовской культуры, например, стена из скудутиса (кугиклы - многоствольной флейты) и висящие бронзовые детали, напоминающие соломенные "сады". При строительстве гостиницы учитывали историю Литвы.

На мероприятии по случаю открытия Hilton Garden Inn гендиректор гостиницы Тадас Эвалтас сказал, что интерес гостей чувствуется с первого дня.

"Мы завершили все подготовительные работы. На прошлой неделе гостиницу посетили аудиторы Hilton, которые оценили степень нашей подготовки – оценили ее высшим баллом. Это значит, что мы отвечаем всем стандартам обслуживания сети Hilton.

сегодня мы принимаем первых гостей, а в сентябре, когда начнется сезон бизнес поездок, ждет торжественное открытие сезона", – сказал Эвалтас.

Гостиница находится в здании площадью 7000 кв. м. Номера в ней подходят для клиентов бизнес-класса - стоит эргономическая мебель, работает быстрый интернет.

В гостинице есть конференц-центр площадью 300 кв. м, спортзал, помещения для общения, терраса на крыше.

С 5 июля в гостинице работают 60 человек, трудоустроят еще 10.

Гостиница находится в комплексе Live Square, построенном компанией Eika. В проект, объединяющий гостиницу, 3 жилых дома и торговую галерею, вложили 49 млн. евро.