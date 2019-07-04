Инкубаторы CERN будут созданы в Вильнюсе и Каунасе

Литва подписала соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (CERN) о создании инкубаторов в Вильнюсе и Каунасе. Они будут единственными в Центральной и Восточной Европе.

Соответствующее соглашение в четверг подписали министр экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс и представители CERN.

"Это огромное достижение для ориентированной на создание технологического бизнеса Литвы и для всего сообщества стартаповцев: открываются уникальные возможности воспользоваться новейшими изобретениями CERN, базой данных и опытом, полученным при разработке инновационных продуктов от технической концепции до реального рынка", - сказал В.Синкявичюс.

По его утверждению, инкубаторы будут иметь большое значение для развития науки и бизнеса во всем регионе. Министр ожидает, что первые стартапы начнут работать в этом году.

Сотрудники предприятий, созданных в Вильнюсской долине Саулетякё и в Каунасском научно-технологическом парке, смогут посещать исследовательские центры CERN, получать техническую и консультационную помощь, а также смогут использовать товарный знак CERN, им будет проще и получать технологические лицензий от CERN.

Став членом ассоциации CERN всего год назад, Литва стала десятой страной, в которой организация создает бизнес-инкубаторы.