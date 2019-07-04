Карбаускис 15 июля намерен проверить доверие в партии

Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис в четверг сообщил, что 15 июля проверит доверие в партии после трех состоявшихся в этом году выборов и коалиционных переговоров.

"Оно (заседание совета партии) состоится 15 июля", – сказал BNS председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ).

"Я подниму вопрос о доверии к себе, всей ситуации и так далее", – добавил он.

Политик подтвердил это, когда в четверг спикер сейма Викторас Пранцкетис еще раз призвал Р. Карбаускиса проверить доверие.

В. Пранцкетис заявил, что Р. Карбаускис "боится за свои возможности остаться" (на должности - ред.), поэтому все время откладывал это голосование.

Договор о правящей коалиции в пятницу планируют подписать "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и Избирательной акции поляков Литвы.

Формирование этого большинства началось после президентских выборов, на которых кандидат "крестьян", премьер Саулюс Сквернялис остался третьим.

В марте на муниципальных выборах по числу мандатов в муниципальных советах партия оказалась третьей после консерваторов и социал-демократов.

На выборах Европарламента (ЕП) "аграрии" заняли третье место по числу голосов и получили два мандата.

Р. Карбаускис перед этими выборами обещал одержать победу на всех трех выборах, а в случае неудачи обещал уйти из власти.

В случае поражения на президентских выборах обещал уйти в отставку и премьер С. Сквернялис, но теперь говорит, что думает, сделать ли это.

У Литовского союза крестьян и зеленых в Сейме Литвы самая многочисленная фракция, в ней состоит 49 парламентариев. Сейм возглавляет не входящий во фракцию "аграрий" В. Пранцкетис.