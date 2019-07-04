Министр транспорта Литвы: больше половины дорог Литвы – некачественные

Больше половины исследованных районных дорог с асфальтовым покрытием некачественные, заявил в четверг во время презентации предварительных результатов исследования министр коммуникаций и транспорта Литвы Рокас Масюлис.

"Сегодня мы представляем первые результаты выполненного в лаборатории Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД) исследования 1000 км. Следует сказать, что качество дорог плохое – 59% находится в неудовлетворительном состоянии. Т. е. индекс их качества не соответствует требованиям.

Это показывает, что в прошлом в дороги Литвы не инвестировали, а если и инвестировали, это делалось некачественно", – сказал он журналистам в Тракайском районе.

Министр также представил приобретенную ЛДАД мобильную лабораторию анализов состояния дорог, которая и выполнила исследование.

"Это новый качественный скачок в исследовании дорог Литвы. Мы первыми из стран Балтии приобрели эту лабораторию, и у нас есть возможность проверить качество дорог. Тогда соответственно можно планировать ремонт дорог, их реконструкцию, уход и другие вещи", – заявил Рокас Масюлис.

По дорогам страны мобильная лаборатория исследования состояния дорог отправилась и начала сканировать сеть асфальтированных дорог государственного значения в мае этого года. Уже исследовано около 4500 км районных дорог страны. Планируется, что в этом году будет проверено 15300 км дорог государственного значения с асфальтовым покрытием.

"Что делать с результатами, мы решим позже, когда проверим большую часть дорог. Однако долгосрочное планирование, к которому перешла дирекция автомобильных дорог, будет особенно важным при наличии такой информации. Ежегодно тестируя и проверяя дороги, мы сможем видеть, как изменяется их состояние, и так составить долгосрочные планы, чтобы их состояние не было хуже, чем в скандинавских странах", – сказал министр транспорта.

Стоила 800 000 евро, во время дождя работать не может

Как сказал глава Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД) Виталиюс Андреевас, все оборудование лаборатории стоило около 800 000 евро. Ещё необходимо было приобрести программное обеспечение, которое обрабатывает данные.

"Оборудование позволит установить состояние имеющейся в наличии сети дорог, поможет наметить работы и избежать человеческого фактора при определении качества.

Мы будем измерять неровности, недостатки покрытия, колеи, поперечный уклон. После обработки 4500 километров, у нас есть данные по 1000 километров. Состояние дорог районного значения действительно неудовлетворительное, количество плохих дорог достаточно большое – 59%.

Когда мы закончим сканирование, у нас будет точная цифра, поскольку асфальтированных дорог районного значения – около 8000. Мы должны будем установить, сколько от всего количества есть в процентах. Сейчас у нас есть результаты лишь по 1000" , – сказал он.

В. Андреевас рассказал, что лаборатория во время выполнения исследования двигается со скоростью 90 км/ч. Однако она не может действовать во время дождя или снегопада.

"Если в трещине есть вода, она не будет зафиксировано, будет видна как ровная поверхность", – пояснил он.

Действие лаборатории простое – во время измерения видны данные о неровностях дорожного покрытия, делаются фотографии как самого пути, так и окружения, а после этого данные обрабатываются.

"Дорога срезается каждые 10 см, мы видим срезы, все параметры дороги. Мы получаем даже 3D-изображение поверхности, это позволяет проектировать очень точно, установить количество материалов. Так мы можем преодолеть риск проектных решений, создаем лучшие условия для конкуренции подрядчиков", – рассказал В. Андреевас.

Директор ЛДАД заявил, что все литовские дороги государственного значения будут проверены лабораторией.

"Раньше это занимало пять или шесть лет, а с новой лабораторией ежегодно у нас будет вид всей дорожной сети", – сказал он.

Отвечая на вопрос об ответственности предприятий дорожного подряда, В. Андреевас указал, что часть дорог могла быть создана в 1989 году, часть – в 2000-ом, а часть ещё и позже.

"Если дефекты есть в гарантийных объектах, тогда подрядчик обязан устранить недостатки. Если есть сроки договора, что предусматривает Закон о строительстве или Гражданский кодекс, то, без сомнения, с подрядчика будет спрос. По более раннему периоду правового основания заявлять претензии нет", – сказал он.