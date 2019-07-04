ФОТО: Пранцкетис с должности председателя Сейма Литвы не уйдёт

Спикер Сейма Литвы "крестьянин" Викторас Пранцкетис вновь заявил, что, несмотря на готовящийся вотум недоверия, со своего поста сам не уйдёт.

"У меня никакого (нового - BNS) решения нет, потому что я был избран Сеймом и подчиняюсь законам, подчиняюсь законам Литвы, а не Карбаускиса", - сказал В.Пранцкетис журналистам в четверг.

После состоявшегося в среду заседания президиума Социал-демократической рабочей партии Литвы, её председатель Гедиминас Киркилас и лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис объявили, что во вторник планируется голосование за отставку В.Пранцкетиса с должности спикера Сейма, если он к тому времени не уйдёт сам.

Кроме того, политики заявили, что если председатель Сейма не будет уволен, в пятницу планируемое к подписанию коалиционное соглашение не вступит в силу.

"Это шантаж", - сказал В.Пранцкетис, давая оценку такому заявлению.

Согласно соглашению участников переговоров по коалиции, пост главы сейма должны быть "социал-трудовики".

Согласно Статута Сейма, освобождение от должности председателя Сейма в случае импичмента возможно, только если при тайном голосовании за это предложение будет подано не менее половины голосов, то есть не менее 71.

После президентских выборов "крестьяне" начали реформировать правящее большинство. Если "крестьяне", "социал-трудовики", "Порядок и справедливость", а также Избирательная акция поляков Литвы договорятся о коалиции, то в Сейме у них будет 76 голосов.

Ожидается, что коалиционное соглашение будет подписано в пятницу.