"Железная леди" глазами жителей Литвы: как оценивают Далю Грибаускайте после 10 лет президентства

12 июля избранный президент Литвы Гитанас Науседа сменит на высоком государственном посту Далю Грибаускайте, руководившую страной с 2009 г. на протяжении двух сроков полномочий. Чем же она запомнится и сторонникам, и противникам? На этот вопрос DELFI ответили жители и гости столицы Литвы.

Деятельность уходящего президента граждане Литвы оценивают по-разному, и это главное: значит, Литва – не Северная Корея. Мнения от восторга до полного неприятия – нормальное явление для любого политика – конечно, если в стране есть хотя бы доля демократии. И кто бы как ни относился к Дале Грибаускайте, был ряд незыблемых принципов, определивших минувшее десятилетие.

Четкая позиция в отношении информационных атак на Литву, однозначные суждения по событиям в Грузии и, с 2014 года, в Украине. Внятная идеологическая концепция, позволяющая определить постоянное движение Литвы в сторону евроинтеграции. Про пребывание в НАТО и так ясно: на этом держалась и держится безопасность страны.

При Грибаускайте Литва стала информационным флагманом Евросоюза, если говорить о деятельности России на международном поле. Именно Даля все эти годы была, пожалуй, заметнее и понятнее всех, давая оценку действиям кремлевского руководства. Ведь то, что могут не понимать где-то во Франции, отчетливо понимала Грибаускайте: все-таки в 1940-м CCCР оккупировал не Францию, а страны Балтии. Такой Даля запомнится и сторонникам, и противникам.

"Это была наша железная леди. Твердая женщина – иногда нужна строгость. Она хорошо представляла наше государство за рубежом", – считает Ева, одна из участниц нашего опроса.

"Сделала и ошибки. Например, ее терки и неясные решения с Лукашенко. Был один-два ляпа в ее политической карьере. Есть и внутренние дела, которые ей не удалось решить. Но в общем и целом я бы оценил позитивно", – так уходящего президента оценил Йонас Чюрленис, также опрошенный нами на улице.

При всей разнице мнений респонденты сходятся в одном: за это десятилетие имя Литвы звучало на международной арене громко и постоянно. И наверняка прозвучит из уст Дали Грибаускайте еще не раз, ведь уходить из политики она пока не собирается.