Мариямпольская полиция просит помочь найти пропавшего человека

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Vytautas Šilingas Foto: Marijampolės apsk.VPK

Главный комиссариат полиции Мариямпольского уезда разыскивает Витаутаса Шилингаса (1950 г.р.). Мужчина 2 июля вышел из дома, находящегося в Мариямполе, на улице Р.Юкнявичяус, и до сих пор не вернулся.

Мужчина болен диабетом. В данное время его местонахождение не известно. Людей, видевших этого мужчину, или знающих, где он может находиться, просят сообщить об этом по телефону скорой помощи 112 или следователю полицейского комиссариата Мариямпольского уезда по телефону 8 700 6 58 15, моб. 8 655 4 80 27.

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